Удар дронами по Київщині: є постраждалі та руйнування
Усі служби працюють над ліквідацією наслідків ударів
Внаслідок нічної атаки дронами в Київській області пошкоджені об’єкти інфраструктури та приватні будинки. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
За попередніми даними, є двоє постраждалих. «Людям надається допомога - вони під наглядом лікарів», – зазначив Кулеба.
Усі служби перебувають на місцях прильотів. «Працюємо над ліквідацією наслідків ударів. Більш детальніше згодом», – додав Кулеба.
«Шахеди» на низьких висотах рухалися вздовж Дніпра в напрямку Києва. О 4:08 надійшло повідомлення про приліт в житловий будинок в Обухові: на місці «прильоту» виникла сильна пожежа.
Також було чути вибухи в районі Гостомеля, у Вишгороді.
Київ витримав кілька хвиль атак іранськими дронами Shahed з боку російських окупантів. У повітряному просторі Києва було зафіксовано понад 20 ворожих БПЛА. Сили ППО знищили близько 15.
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