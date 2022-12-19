Удар дронами по Київщині: є постраждалі та руйнування

На місці прильоту в Обухові виникла пожежа

Усі служби працюють над ліквідацією наслідків ударів

Внаслідок нічної атаки дронами в Київській області пошкоджені об’єкти інфраструктури та приватні будинки. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За попередніми даними, є двоє постраждалих. «Людям надається допомога - вони під наглядом лікарів», – зазначив Кулеба.

Усі служби перебувають на місцях прильотів. «Працюємо над ліквідацією наслідків ударів. Більш детальніше згодом», – додав Кулеба.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Шахеди» на низьких висотах рухалися вздовж Дніпра в напрямку Києва. О 4:08 надійшло повідомлення про приліт в житловий будинок в Обухові: на місці «прильоту» виникла сильна пожежа.

Також було чути вибухи в районі Гостомеля, у Вишгороді.

Київ витримав кілька хвиль атак іранськими дронами Shahed з боку російських окупантів. У повітряному просторі Києва було зафіксовано понад 20 ворожих БПЛА. Сили ППО знищили близько 15.