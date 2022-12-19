Дрони пошкодили енергосистему Київщини. Кличко повідомив про дефіцит струму

У столиці дефіцит електроенергії збільшився до 50%

Дефіцит електроенергії у Києві на даний момент становить до 50%. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Внаслідок атак, які були сьогодні вранці, деякі з дронів пошкодили енергосистему міста Києва та області. У зв'язку з цим ми спостерігаємо збільшення дефіциту електроенергії до 50%», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів 16 грудня, було пошкоджено приблизно дев'ять об'єктів генерації.

Внаслідок атаки іранських дронів по Київщині у понеділок, 19 грудня, постраждали двоє людей. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у результаті нічної атаки на столицю є пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури.

Раніше «Укренерго» показало, в яких умовах фахівці відновлюють енергооб’єкти.

Також «Укренерго» показало, який вигляд має один із енергетичних об’єктів після останньої атаки росіян.