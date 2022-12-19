Головна Київ Новини
search button user button menu button

Дрони пошкодили енергосистему Київщини. Кличко повідомив про дефіцит струму

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Дрони пошкодили енергосистему Київщини. Кличко повідомив про дефіцит струму
На Київщині тривають екстрені відключення світла
Главком

У столиці дефіцит електроенергії збільшився до 50%

Дефіцит електроенергії у Києві на даний момент становить до 50%. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Внаслідок атак, які були сьогодні вранці, деякі з дронів пошкодили енергосистему міста Києва та області. У зв'язку з цим ми спостерігаємо збільшення дефіциту електроенергії до 50%», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів 16 грудня, було пошкоджено приблизно дев'ять об'єктів генерації. 

Внаслідок атаки іранських дронів по Київщині у понеділок, 19 грудня, постраждали двоє людей. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у результаті нічної атаки на столицю є пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури.  

Раніше «Укренерго» показало, в яких умовах фахівці відновлюють енергооб’єкти.

Також «Укренерго» показало, який вигляд має один із енергетичних об’єктів після останньої атаки росіян.

Теги: Віталій Кличко війна росія окупанти Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський назвав регіони, в яких найскладніша ситуація зі світлом
Зеленський розповів, де в Україні найскладніша ситуація з електропостачанням
17 грудня, 22:05
АЕС вийшли на планову потужність, проте дефіцит електроенергії зріс
В Україні збільшився дефіцит електроенергії – «Укренерго»
Вчора, 11:31
Дефіцит електроенергії буде значним через зниження температури
Буде значний дефіцит електрики: «Укренерго» звернулося до українців
Вчора, 22:41

Новини

Дрони пошкодили енергосистему Київщини. Кличко повідомив про дефіцит струму
Дрони пошкодили енергосистему Київщини. Кличко повідомив про дефіцит струму
У КМДА повідомили новий графік роботи станцій метро
У КМДА повідомили новий графік роботи станцій метро
На Софійській площі засяяла головна ялинка країни (фото)
На Софійській площі засяяла головна ялинка країни (фото)
Київ: поліція показала уламки ворожого дрона
Київ: поліція показала уламки ворожого дрона
«Бандери нас з’їдять». Прикордонники викрили ще одного попа Московського патріархату
«Бандери нас з’їдять». Прикордонники викрили ще одного попа Московського патріархату
Відсутнє світло, зв'язок і є поранені: наслідки атаки на Київщину
Відсутнє світло, зв'язок і є поранені: наслідки атаки на Київщину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
РФ готує вторгнення в Молдову. Названо дату
46K
Головне за ніч: масована атака дронів та хороші новини з Бахмута
42K
В Обухові «Шахед» влучив у житловий будинок: виникла пожежа (фото)
23K
Квіти, обійми, каравай. Як Лукашенко Путіну догоджав (відео)
22K
Про що домовилися Путін і Лукашенко в Мінську: деталі
18K
Рашисти атакують дронами Київ: вибухи у різних районах столиці (фото)

Новини

Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
Сьогодні, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
Сьогодні, 07:14
ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
Вчора, 07:05
Ситуація на Донбасі ускладнюється: за добу ЗСУ відбили понад 20 ворожих атак
17 грудня, 07:12
ЗСУ завдали потужного удару по позиціях окупантів на Запоріжжі – Генштаб
16 грудня, 07:12
ЗСУ знищили два пункти управління окупантів та склад із пальним – Генштаб
15 грудня, 07:07

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту