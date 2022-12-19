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ЗСУ сьогодні збили два ворожі гелікоптери – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ сьогодні збили два ворожі гелікоптери – Генштаб
Воїни ЗСУ вразили склад боєприпасів, два пункти управління та два райони зосередження живої сили противника
фото ілюстративне

Через значні втрати загарбників продовжується перепрофілювання лікарень на окупованих територіях

Триває 299-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав одного ракетного удару, а також здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Також ворог застосував 28 іранських ударних БпЛА «Шахед-136», 23 з яких збили Сили оборони України. В результаті ворожих ударів постраждала цивільна інфраструктура та мирне населення. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Слобожанському напрямку ворог обстріляв з артилерії наші позиції в районах населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ та Дворічна Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник стріляв по районах Котлярівки, Крохмального і Берестового Харківської області та Стельмахівки, Макіївки, Площанки, Червонопопівки і Діброви на Луганщині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує вести штурмові дії, здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії по наших позиціях в районах двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них – Верхньокам’янське, Берестове, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти не припиняють обстріли з усього спектру артилерії районів населених пунктів Темирівка, Червоне, Малі Щербаки і Плавні Запорізької області та міста Херсон, де знову постраждала цивільна інфраструктура та мирні громадяни.

Через значні втрати загарбників продовжується перепрофілювання лікарень на тимчасово окупованих територіях Луганської області у військові шпиталі. Так, Луганська обласна клінічна лікарня, Луганська міська багатопрофільна лікарня №15 та Залізнична лікарня передані для користування російським окупаційним військам. Місцевому населенню в обслуговуванні відмовляють та пропонують звертатися до інших лікувальних закладів.

За попередні дні, в районах Бердянська, Токмака та Пологів Запорізької області, знищено склад боєприпасів, близько 15 одиниць військової техніки різного типу та поранено понад 150 військовослужбовців російських окупаційних військ.

Українська авіація протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ і 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів загарбників.

Сили протиповітряної оборони сьогодні збили два ворожі гелікоптери. Інформація щодо їх типу наразі уточнюється. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили склад боєприпасів, два пункти управління та два райони зосередження живої сили противника.

Теги: ЗСУ війна росія окупанти Україна

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