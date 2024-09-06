Під Львовом після нічної атаки «Шахедів» спалахнула пожежа на складах

Це відбулося через падіння фрагментів дрона-камікадзе російських загарбників

Сьогодні вночі, 6 вересня, Львівський район зазнав ворожої повітряної атаки. Внаслідок падіння уламків російського дрона-камікадзе поблизу села Малехів спалахнула пожежа на складах. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Після падіння уламків «Шахеда» поблизу Львівської громади здійнялась пожежа. Поблизу Малехова горять складські приміщення», – написав він у своєму Telegram.

Зазначається, що на місці події працюють представники ДСНС та екстрені служби.

«Інформації щодо постраждалих поки немає. На території нашої громади цього разу все спокійно. Вкотре дякуємо силам ППО», – розповів мер Львова.

Село Малехів (у складі Львівської міської громади) розташоване в 5 км від центру Львова.

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