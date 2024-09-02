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Ворог атакував Київщину ракетами і дронами: які наслідки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Ворог атакував Київщину ракетами і дронами: які наслідки
Унаслідок ворожої атаки на Київщину пошкоджень зазнали три приватні будинки та два автомобілі
фото: ДСНС

Унаслідок падіння уламків збитих цілей виникли пожежі

Російські загарбники сьогодні вранці атакували Київщину ракетами та БпЛА. Влучань в об’єкти інфраструктури та постраждалих немає. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Тривога сьогодні вранці оголошувалася двічі. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

«Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих серед населення немає», – додав Кравченко.

Станом на 7:30 внаслідок падіння уламків збитих цілей сталося загоряння лісової підстилки та пожежі сухої трави у трьох районах області. Пошкоджень зазнали три приватні будинки та два автомобілі.

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків атаки ворога.

Нагадаємо, цієї ночі російській війська завдали чергового ракетного удару по Києву. Удар був комбінований – крилатими та балістичними ракетами. Крилаті ракети, (потенційно Х-101) найпевніше, були випущені близько третьої ночі з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Саратовської обл. РФ. На Київ ці ракети заходили після складних маневрів, із південного напрямку. Одночасно з підльотом до столиці крилатих ракет ворог випустив по Києву і передмістю балістичні ракети KN-24/Іскандер-М. До цього всього додався один ударний БпЛА.

Як повідомлялося, в Києві рятувальники ліквідовували наслідки ранкової атаки у Святошинському, Голосіївському та Шевченківському районах столиці.

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Теги: пожежа війна Київщина безпілотник ракетна атака

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