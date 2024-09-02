Ворог атакував Київщину ракетами і дронами: які наслідки

Унаслідок ворожої атаки на Київщину пошкоджень зазнали три приватні будинки та два автомобілі

Унаслідок падіння уламків збитих цілей виникли пожежі

Російські загарбники сьогодні вранці атакували Київщину ракетами та БпЛА. Влучань в об’єкти інфраструктури та постраждалих немає. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Тривога сьогодні вранці оголошувалася двічі. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

«Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих серед населення немає», – додав Кравченко.

Станом на 7:30 внаслідок падіння уламків збитих цілей сталося загоряння лісової підстилки та пожежі сухої трави у трьох районах області. Пошкоджень зазнали три приватні будинки та два автомобілі.

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків атаки ворога.

Нагадаємо, цієї ночі російській війська завдали чергового ракетного удару по Києву. Удар був комбінований – крилатими та балістичними ракетами. Крилаті ракети, (потенційно Х-101) найпевніше, були випущені близько третьої ночі з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Саратовської обл. РФ. На Київ ці ракети заходили після складних маневрів, із південного напрямку. Одночасно з підльотом до столиці крилатих ракет ворог випустив по Києву і передмістю балістичні ракети KN-24/Іскандер-М. До цього всього додався один ударний БпЛА.

Як повідомлялося, в Києві рятувальники ліквідовували наслідки ранкової атаки у Святошинському, Голосіївському та Шевченківському районах столиці.