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Російський безпілотник обстріляв Херсон: є постраждалий

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Російський безпілотник обстріляв Херсон: є постраждалий
Відомо, що потерпілого шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги. В якому стані зараз чоловік – поки невідомо
фото з відкритих джерел

У Дніпровському районі Херсона росіяни вдарили по цивільному з безпілотника

У п'ятницю, 23 серпня, російські військові здійснили черговий акт терору проти мирного населення Херсона. У Дніпровському районі міста безпілотник скинув вибухівку на цивільного чоловіка. Про це інформує Херсонська ОВА.

«Чоловік, 48 років, дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення стегна», – йдеться у повідомленні.

Постраждалого негайно госпіталізували до лікарні, де йому надається необхідна медична допомога. Наразі стан його здоров'я залишається невідомим.

Як повідомлялося, під час удару по Харкову 24 липня російська балістична ракета влучила по офісу фонду FSD –швейцарської благодійної організації, яка займається гуманітарним розмінуванням. 

До слова, Австрія продовжує надавати медичну допомогу Україні, прийнявши на лікування трьох онкохворих дівчаток з дитячої лікарні «Охматдит» у Києві, яка постраждала від ракетного удару РФ. Про це повідомив федеральний канцлер Австрії Карл Нехаммер.

Нагадаємо, що за добу російські загарбники завдали по території України ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 82 авіаційних удари (задіяли, зокрема 91 КАБ), використали для ураження 459 дронів-камікадзе. Здійснили 3467 обстрілів позицій наших військ.

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Теги: військові Херсон безпілотник

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