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Курська область: міноборони РФ поскаржилося на атаку безпілотників

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Курська область: міноборони РФ поскаржилося на атаку безпілотників
РФ заявляє про роботу ППО у двох областях
фото: Генштаб (ілюстративне)

РФ стверджує, що засобами ППО вночі перехоплено та знищено 32 БпЛА літакового типу

У ніч проти 10 серпня дві області РФ нібито атакували безпілотники Збройних сил України. Про це повідомляє міністерство оборони Росії.

РФ стверджує, що засобами ППО перехоплено та знищено 32 БпЛА літакового типу:

  • 26 – над Курською областю;
  • шість над Ярославською областю.

Нагадаємо, що російська влада оголосила про запровадження режиму контртерористичної операції у Брянській області, що межує з Україною. Це рішення ухвалено у зв'язку з нібито підвищенням рівня «диверсійно-терористичних загроз з боку України». Пізніше стало відомо, що КТО увели у Курській області.

Нагадаємо, що Російські солдати готують до оборони Курської АЕС через наближення ЗСУ. За даними журналістів, російські силовики в п’ятницю після обіду перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції.

Зауважимо, у Курській області бойові дії ведуться «за кілька десятків кілометрів» від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. ЗСУ взяли населені пункти Козачія Локня, Мирний, Круглик і Бондарівка. На півдні українські з'єднання увійшли в Мартинівку і зв'язали там війська в бою. Одночасні бої велися при вході в Коренево, а також робилися спроби зайняти Ольгівку з Крем'яним. 

Також є інформація, що окремі підрозділи ЗСУ перебувають приблизно за 30 км від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. Як пишуть пропагандистські воєнкори, найбільшою проблемою в організації оборони на Курському тактичному напрямку залишається роздробленість підрозділів та відсутність належної кількості сил.

Відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу. 

До слова, Міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна безпілотник росіяни системи ППО

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