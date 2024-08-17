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Зеленський показав українські розробки, які успішно знищують окупантів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Зеленський показав українські розробки, які успішно знищують окупантів
Український багатоцільовий надводний безпілотник Sea Baby
скріншот відео

Спроможності українського оборонно-промислового комплексу вже значно більші, аніж на початку повномасштабного вторгнення

Україна виготовляє власну зброю, щоб успішно давати відсіч російським окупантам у морі, у повітрі й на землі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами глави держави, на морі вдало працюють українська протикорабельна крилата ракета «Нептун», а також морські дрони Sea Baby та Magura V5.

На землі окупантів нищать українська 155-мм самохідна артилерійська установка «Богдана» та протитанкові ракетні комплекси «Стугна» й «Корсар».

У повітрі ворогу дають відсіч вітчизняні БПЛА «Бобер», «Морок» і «Лютий».

«Наші українські розробки очищують Чорне море, додають сили нашій державі та знищують російський потенціал», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що Україна займається розробкою систем штучного інтелекту, які допоможуть керувати величезним флотом безпілотників. 

Як повідомлялося, в Україні активно створюється і використовується новітня зброя. Завдяки прагненню перехитрити ворога і великим інвестиціям, Україна стає центром для розробки автономних дронів та іншого озброєння.

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Теги: зброя Володимир Зеленський безпілотник озброєння

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