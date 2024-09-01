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Московський аеропорт «Внуково» призупинив роботу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Московський аеропорт «Внуково» призупинив роботу
Мер російської столиці Сергій Собянін повідомив про нібито вже дев’ять збитих безпілотників, які загрожували Москві
фото: «Аэропорты Москвы»

Затримуються 12 рейсів, ще один – скасовано

У ніч на 1 вересня московський аеропорт «Внуково» запровадив тимчасові обмеження на виліт і посадку літаків. Про це повідомило російське пропагандиське агентство ТАСС.

«Три рейси на виліт і дев'ять – на приліт затримано, один скасовано в московському аеропорту Внуково, випливає з даних на його онлайн-табло», – стверджують пропагандисти.

Станом на 6:40 ранку мер російської столиці Сергій Собянін повідомив про нібито вже дев’ять збитих безпілотників, які загрожували Москві.

Нагадаємо, у ніч на 1 вересня безпілотники атакували Московську, Рязанську, Тульську, Воронезьку, Липецьку, Брянську, Білгородську та Курську області РФ. Про вибухи також повідомляли мешканці Калузької та Орловської областей.

Один з безпілотників атакував місто Кашира у Московські області. Місцеві жителі стверджують, що атаковано Каширську районну електростанцію. Також у Москві після атаки дронів виникла пожежа на нафтопереробному заводі.

Окрім цього, безпілотники атакували Тверську область Росії. Під атакою опинилася Конаківська електростанція. За словами місцевих жителів, атака розпочалася близько 3:30 ночі. Було зафіксовано п'ять-шість безпілотників. Наразі дороги у напрямку станції перекриті. На станції спалахнула пожежа.

Теги: безпілотник дрон аеропорт Москва

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