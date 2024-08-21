Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Івано-Франківськ атакував «шахед», у місті вибух

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Івано-Франківськ атакував «шахед», у місті вибух
фото ілюстративне

Повітряні сили попередили про рух ударного БПЛА у напрямку міста

Сьогодні, 21 серпня, в Івано-Франківську пролунав вибух під час повітряної тривоги. Про це повідомляє «Суспільне».

Перед тим Повітряних сили попередили про рух ударного БПЛА у напрямку міста. 

«Івано-Франківськ – ударний БпЛА у напрямку міста!», – йдеться у повідомленні.

Наразі офіційної інформації щодо вибухів немає. 

Нагадаємо, сьогодні зранку, 21 серпня, під час повітряної тривоги російські загарбники атакували Івано-Франківську область. Про це повідомила голова обласної державної адміністрації Світлана Онищук. На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань.

Також у ніч на 21 серпня Київська область зазнала чергової атаки ворожих безпілотників, ймовірно типу «Шахед». Сили та засоби протиповітряної оборони області активно працювали по ворожих цілях у повітряному просторі регіону. Про це повідомляла Київська обласна військова адміністрація. Окупаційна влада стверджувала, що жертв і руйнувань внаслідок падіння уламків ракети немає. Однак, місцеві Telegram-канали та медіа повідомляли про масштабну пожежу, що виникла після інциденту.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 21 серпня 2024 року 
Теги: Івано-Франківськ дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київ був під прицілом ворожих дронів
Атака дронів на Київ: у столиці працювала ППО
25 липня, 08:04
Безпілотник «Гербера» може вироблятися у трьох варіантах: дрон радіоелектронної розвідки, камікадзе або хибна ціль
Чим особливі нові дрони «Гербера», якими окупанти атакували Україну (відео)
29 липня, 11:32
Виявлені уламки російських дронів, перебувають за межами населених пунктів
Румунія знайшла нові уламки «Шахедів» на своїй території
1 серпня, 08:35
Безпілотник «Гербера» може вироблятися у трьох варіантах
У російських дронах «Гербера» можуть стояти українські сімки – Defense Express
31 липня, 19:57
Повстанці заявили, що мають зв'язки з українцями, але так само як і з усіма іншими – французами, американцями та рештою
Українські спецслужби вчать повстанців з Малі керувати БпЛА – Le Monde
3 серпня, 03:52
Український дрон приземлив російський гелікоптер Мі-28 над Курською областю
Український дрон приземлив російський гелікоптер Мі-28 над Курською областю
7 серпня, 13:32
Під удар потрапили аеродроми «Воронеж», «Курськ», «Саваслейка» та «Борисоглєбськ»
Сили оборони здійснили наймасштабнішу атаку на аеродроми РФ
14 серпня, 14:18
Викрито підприємця, який поставив для ЗСУ тисячу бракованих FPV-дронів
Викрито підприємця, який поставив для ЗСУ тисячу бракованих FPV-дронів
15 серпня, 15:33
За словами мера Олександра Супрунюка, всього дрони від ТОВ «Дроніка» було відправлено у понад 60 бригад та військових частин
«Усі їх хвалили». Мер Нетішина відреагував на кримінальну справу про браковані дрони
15 серпня, 19:31

Події в Україні

Підозрюваного у вбивстві Фаріон перевезли в інше СІЗО: деталі
Підозрюваного у вбивстві Фаріон перевезли в інше СІЗО: деталі
Івано-Франківськ атакував «шахед», у місті вибух
Івано-Франківськ атакував «шахед», у місті вибух
Росіяни обстріляли рейсовий автобус у Херсоні
Росіяни обстріляли рейсовий автобус у Херсоні
Росія вдарила по адмінбудівлі в Козачій Лопані, під завалами люди
Росія вдарила по адмінбудівлі в Козачій Лопані, під завалами люди
Вихваляв Путіна: на Вінниччині СБУ затримала священника УПЦ МП
Вихваляв Путіна: на Вінниччині СБУ затримала священника УПЦ МП
Атака на Тернопіль: мер розповів, який стан повітря у місті
Атака на Тернопіль: мер розповів, який стан повітря у місті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
289K
Путін назвав дату, до якої росіяни мають витіснити українські війська з Курщини
101K
Заборона Московської церкви. Які варіанти пропонує держава Онуфрію?
41K
Сімнадцятирічний студент самотужки зібрав термоядерний реактор
39K
Українці закликають бойкотувати заправки Socar через домовленості із «Газпромом»
25K
Путін вперше за 16 років приїхав у Беслан та шокував новою заявою
23K
21 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua