Івано-Франківськ атакував «шахед», у місті вибух

Повітряні сили попередили про рух ударного БПЛА у напрямку міста

Сьогодні, 21 серпня, в Івано-Франківську пролунав вибух під час повітряної тривоги. Про це повідомляє «Суспільне».

Перед тим Повітряних сили попередили про рух ударного БПЛА у напрямку міста.

«Івано-Франківськ – ударний БпЛА у напрямку міста!», – йдеться у повідомленні.

Наразі офіційної інформації щодо вибухів немає.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 21 серпня, під час повітряної тривоги російські загарбники атакували Івано-Франківську область. Про це повідомила голова обласної державної адміністрації Світлана Онищук. На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань.

Також у ніч на 21 серпня Київська область зазнала чергової атаки ворожих безпілотників, ймовірно типу «Шахед». Сили та засоби протиповітряної оборони області активно працювали по ворожих цілях у повітряному просторі регіону. Про це повідомляла Київська обласна військова адміністрація. Окупаційна влада стверджувала, що жертв і руйнувань внаслідок падіння уламків ракети немає. Однак, місцеві Telegram-канали та медіа повідомляли про масштабну пожежу, що виникла після інциденту.