Пожежа на нафтобазі «Атлас» у РФ триває четвертий день: супутниковий знімок

Комбінат «Атлас» зазнав атаки дронів вже вдруге

Пожежу на нафтобазі Росрезерву «Атлас» у Каменськ-Шахтинському районі Ростовської області загасити поки що не вдалося. Про це свідчить супутниковий знімок, який опублікувало «Радіо Свобода».

Пожежа після атаки українського дрону 28 серпня триває четверту добу.

фото: Радіо Свобода

Втім, як зазначає «Радіо Свобода», до «рекорду», поставленого нафтобазою в Пролетарську «Атласу» ще далеко, адже та горить після української атаки вже 14 днів.

Комбінат «Атлас» Росрезерву в Кам'янському районі Ростовської області РФ зазнає атаки дронів вже вдруге: до цього безпілотник атакував його 3 серпня, але тоді пожежу вдалося швидко загасити.

Раніше повідомлялося, що вогонь охопив третій резервуар з паливом на нафтобазі «Росрезерва» біля хутора Астахов, а пожежникам не вистачає спеціального обладнання для гасіння.

Нагадаємо, за повідомленням Генштабу, у ніч на 28 серпня Сили оборони завдали удару по нафтобазі «Атлас» в Ростовській області РФ. У результаті ураження виникла пожежа на території вертикальних резервуарів об'єкта.

Як повідомлялося, у ніч на 28 серпня у Росії після гучних вибухів спалахнула пожежа на нафтобазі в Кам'янському районі Ростовській області. За даними місцевих пабліків горять резервуари комбінату Росрезерва «Атлас», який розташований на відстані близько 160 км від лінії фронту.