Пожежа на нафтобазі «Атлас» у РФ триває четвертий день: супутниковий знімок
Комбінат «Атлас» зазнав атаки дронів вже вдруге
Пожежу на нафтобазі Росрезерву «Атлас» у Каменськ-Шахтинському районі Ростовської області загасити поки що не вдалося. Про це свідчить супутниковий знімок, який опублікувало «Радіо Свобода».
Пожежа після атаки українського дрону 28 серпня триває четверту добу.
Втім, як зазначає «Радіо Свобода», до «рекорду», поставленого нафтобазою в Пролетарську «Атласу» ще далеко, адже та горить після української атаки вже 14 днів.
Комбінат «Атлас» Росрезерву в Кам'янському районі Ростовської області РФ зазнає атаки дронів вже вдруге: до цього безпілотник атакував його 3 серпня, але тоді пожежу вдалося швидко загасити.
Раніше повідомлялося, що вогонь охопив третій резервуар з паливом на нафтобазі «Росрезерва» біля хутора Астахов, а пожежникам не вистачає спеціального обладнання для гасіння.
Нагадаємо, за повідомленням Генштабу, у ніч на 28 серпня Сили оборони завдали удару по нафтобазі «Атлас» в Ростовській області РФ. У результаті ураження виникла пожежа на території вертикальних резервуарів об'єкта.
Як повідомлялося, у ніч на 28 серпня у Росії після гучних вибухів спалахнула пожежа на нафтобазі в Кам'янському районі Ростовській області. За даними місцевих пабліків горять резервуари комбінату Росрезерва «Атлас», який розташований на відстані близько 160 км від лінії фронту.
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