Атака дронів на Миколаїв: рятувальники показали наслідки

Внаслідок атаки «Шахедів» у Миколаєві загорівся житловий будинок

В Інгульському районі Миколаєва вогнеборці ліквідували дві пожежі, спричинені нічною ворожою атакою БпЛА. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«Площею 5 м² загасили займання даху пʼятиповерхового житлового будинку, а також – 1000 м² горіння очерету», – йдеться в повідомленні.

Інформація щодо постраждалих не надходила.

У житловому будинку частково зруйновано дах, вибиті вікна.

Нагадаємо, у ніч на 27 грудня (із 19:00 26 грудня) росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 24-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів; 13 дронів вдалося знищити, ще 11 не досягли своїх цілей.

А 26 грудня російські війська вдарили дроном-камікадзе по центральному ринку в Нікополі. Унаслідок ворожої атаки постраждали шестеро людей: четверо чоловіків і дві жінки.

Також вранці 25 грудня, у день Різдва, росіяни масовано атакували Україну. Зокрема, ворог завдав удару по теплоелектростанціях ДТЕК. Внаслідок російської атаки серйозно пошкоджено енергообладнання. Енергетики зазначають, що масована ворожа атака на українську енергетику стала цьогоріч тринадцятою.

Раніше удар «Шахедами» по Миколаєву забрав життя двох жінок, одна з них була вагітною.