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Окупанти вдарили по центральному ринку в Нікополі: є поранені

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Окупанти вдарили по центральному ринку в Нікополі: є поранені
Рятувальники та медики надають допомогу постраждалим після ворожої атаки
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Російські загарбники поранили шістьох людей на Дніпропетровщині

Російські війська вдарили дроном-камікадзе по центральному ринку в Нікополі. Унаслідок ворожої атаки постраждали шестеро людей: четверо чоловіків і дві жінки. Про це повідомляє ДСНС.

Зазначається, що рятувальники спільно з медиками оперативно надали постраждалим домедичну допомогу й транспортували до лікарні.

Рятувальники спільно з медиками надали постраждалим допомогу
Рятувальники спільно з медиками надали постраждалим допомогу
фото: dsns.gov.ua/ДСНС
Всі постраждалі госпіталізовані
Всі постраждалі госпіталізовані
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

«Всі постраждалі госпіталізовані. Жінки 39, 63 та 64 років – «важкі». Решта – в стані середньої тяжкості. Їм надають всю необхідну меддопомогу», – наголосив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також російський безпілотник пошкодив торгові приміщення.

Нагадаємо, вранці 25 грудня, у день Різдва, росіяни масовано атакували Україну. Зокрема, ворог завдав удару по теплоелектростанціях ДТЕК. Внаслідок російської атаки серйозно пошкоджено енергообладнання. Енергетики зазначають, що масована ворожа атака на українську енергетику стала цьогоріч тринадцятою.

Згодом у Дніпрі після масованої атаки РФ на Різдво евакуювали одну з міських лікарень, де перебувало понад сто пацієнтів.

До слова, через ракетну атаку Російської Федерації по енергетичних обʼєктах Дніпропетровської області загинув енергетик.

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Теги: обстріл Дніпропетровщина безпілотник окупанти

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