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Зустріч Зеленського та Трампа у Парижі: про що говорили президенти

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зустріч Зеленського та Трампа у Парижі: про що говорили президенти
7 грудня у Парижі відбулася зустріч Зеленського та Трампа
фото: Офіс президента

Зеленський: Нам потрібен справедливий і сильний мир, який росіяни не зруйнують за кілька років

7 грудня у Парижі Володимир Зеленський провів зустріч з обраним президентом США Дональдом Трампом. Вони обговорили війну в Україні. Про це повідомив президент України.

«Вчора був у президента Макрона в Єлисейському палаці. Була хороша зустріч із президентом Трампом. Ми обговорили важливі речі на полі бою в Україні та у глобальній ситуації – від нашого фронту до Північної Кореї», – йдеться у повідомленні.

Зеленський під час зустрічі наголосив на тому, що Україні «потрібен справедливий і сильний мир». 

«Я сказав, що нам потрібен справедливий і сильний мир, який росіяни не зруйнують за кілька років, як вони це вже робили. Це зрозуміло не тільки для нашої країни й регіону. Ми бачимо, як зараз Росія намагається підкорити Грузію після кількох війн проти цієї країни. Росія досі не відпускає Молдову. Зараз росіяни втікають із Сирії, але це не значить, що вони не спробують знов сіяти смерть там. Російська військова присутність є навіть в Африці, і саме з метою дестабілізації», – зауважив президент.

Нагадаємо, що 7 грудня президент України Володимир Зеленський зустрівся з обраним президентом США Дональдом Трампом у Парижі. Це була перша їх зустріч після виборів в США.

Згодом президент України Володимир Зеленський прокоментував зустріч: «Хороша, продуктивна зустріч із Президентом Трампом і Президентом Макроном. Президент Трамп, як і завжди, налаштований рішучо. Дякую за це».

До слова, президент Франції Еммануель Макрон переконав обраного президента США Дональда Трампа провести тристоронню зустріч у Парижі з президентом України Володимиром Зеленським для обговорення війни в Україні та пошуку шляхів її завершення.

Теги: Париж Франція Україна росія війна Дональд Трамп США Володимир Зеленський Еммануель Макрон

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