Нічна атака на Україну: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі

Станом на 9:00 підтверджено збиття 13 ударних БпЛА типу Shahed

У ніч на 27 грудня (із 19:00 26 грудня) росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 24-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів; 13 дронів вдалося знищити, ще 11 не досягли своїх цілей. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram

«Станом на 9:00 підтверджено збиття 13 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях. Через активну протидію Сил оборони 11 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків)», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що ракети загарбники випустили з Воронезької та Курської областей Росії, а дрони запускали з напрямків російських міст Орел, Брянськ та Міллерово.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Нагадаємо, 26 грудня російські війська вдарили дроном-камікадзе по центральному ринку в Нікополі. Унаслідок ворожої атаки постраждали шестеро людей: четверо чоловіків і дві жінки.

Також вранці 25 грудня, у день Різдва, росіяни масовано атакували Україну. Зокрема, ворог завдав удару по теплоелектростанціях ДТЕК. Внаслідок російської атаки серйозно пошкоджено енергообладнання. Енергетики зазначають, що масована ворожа атака на українську енергетику стала цьогоріч тринадцятою.