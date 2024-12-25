Окупанти вдарили по теплоелектростанціях ДТЕК

Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК росіяни обстрілювали понад 200 разів

Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС

Ворог завдав удару по теплоелектростанціях ДТЕК. Внаслідок російської атаки серйозно пошкоджено енергообладнання. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Сьогодні Російська Федерація вчергове масовано атакувала енергетичну інфраструктуру, зокрема під удари потрапили теплоелектростанції ДТЕК.

«Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання», – йдеться в повідомленні.

Енергетики зазначають, що масована ворожа атака на українську енергетику стала цьогоріч тринадцятою.

«Цього року це вже тринадцята масована атака на українську енергетику і десята масована атака на енергетичні підприємства компанії. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів», – повідомляє ДТЕК.

Нагадаємо, російські війська знову масовано атакують українську енергетику. У звʼязку з масованим ракетним обстрілом України «Укренерго» застосувало аварійні відключення світла.

Як повідомлялося, через ворожі обстріли знову відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України.

Зазначимо, 23 грудня у кількох областях України вимушено були застосовані аварійні відключення. Причиною тимчасового запровадження обмежень була необхідність невідкладної заміни пошкодженого внаслідок обстрілів обладнання і втрата окремих генеруючих потужностей.

До слова, Україні потрібно ще 19 систем протиповітряної оборони для захисту енергетичної інфраструктури від російських бомбардувань.