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Ворог вночі вдарив по Кривому Розі: багато руйнувань

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Ворог вночі вдарив по Кривому Розі: багато руйнувань
РФ атакувала ракетою Кривий Ріг
фото з відкритих джерел

Енергетики, транспортники та комунальники ліквідують наслідки атаки

Російські терористи вночі завдали ракетного удару по Кривому Розі на Дніпропетровщині. Про це повідомив очільник місцевої обласної військової адміністрації Віктор Вілкул у Telegram.

«Слава Богу, всі живі», – заявив він.

Проте перебито центральні колектори, електрика, тролеї. Багато пошкоджень в багатоповерхівках. Постраждала лікарня.

Працює штаб допомоги. Енергетики, транспортники та комунальники ліквідують наслідки.

Нагадаємо, триває 1030-й день повномасштабної війни.

На Покровському та Курахівському напрямках фронту нині найскладніша ситуація. Також російські окупанти значно посилили тиск на Краматорському, Торецькому та Времівському напрямках.

Загалом від початку минулої доби відбулося 224 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби російські загарбники завдали по території України одного ракетного удару із використанням однієї ракети, 32 авіаційних ударів, скинувши 31 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 529 дронів-камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. 

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Теги: окупанти ЗСУ війна Кривий Ріг лікарня Дніпропетровщина

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