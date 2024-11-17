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Атака на Миколаїв: загинула вагітна жінка

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Атака на Миколаїв: загинула вагітна жінка
У Миколаєві ліквідовують наслідки атаки
фото: ДСНС України/Telegram

Загалом після атаки «Шахедами» в місті двоє загиблих та семеро поранених

Удар «Шахедами» по Миколаєву забрав життя двох жінок. На жаль, одна з них була вагітною. Про це в ефірі телемарафону сказав голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«У нас збільшилася кількість постраждалих до семи. Дві жінки, на жаль, загинули. Одна з них була вагітною...», – констатував Кім.

Зараз, додав він, ситуація контрольована. Але наслідки досі ліквідовують.

Як відомо, з 04:30 ворог декількома хвилями атакував Миколаїв дронами-камікадзе типу Shahed 131/136. Внаслідок чого пошкоджено приватні житлові будинки, багатоповерховий будинок, легкові автомобілі, торговий центр, об’єкт інфраструктури.

Нагадаємо, зранку, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу.  Запуск ракет з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у напрямку України було зафіксовано о 05:42. Згідно з інформацією моніторингових груп, у повітрі перебувало 17 літаків, однак не було чітко вказано, чи всі вони здійснили ракетні удари.

Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни. Було запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Також внаслідок обстрілу у Печерському районі Києва палав житловий будинок

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Теги: Миколаїв будинок Герман Галущенко Віталій Кім ворог відключення

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