Бербок різко розкритикувала Китай напередодні візиту до Пекіна

Міністр закордонних справ Анналена Бербок (Альянс 90/Зелені) летить до Китаю з візитом. Раніше вона критикувала тамтешню владу

Бербок: «Китай йде проти наших ключових європейських інтересів, надаючи економічну і військову допомогу Росії»

Міністр закордонних справ Анналена Бербок різко розкритикувала Китай і звинуватила країну в підтримці Росії зброєю в українському конфлікті. Про це повідомляє Zeit.de.

«Замість того, щоб нести відповідальність за мир і безпеку в світі як постійний член Ради Безпеки ООН, Китай йде проти наших ключових європейських інтересів, надаючи економічну і військову допомогу Росії», – заявила Бербок 1 грудня перед відльотом з коротким візитом до Китаю, повідомляє DPA.

Відомо, що Бербок зустрінеться зі своїм китайським колегою Ван Ї у понеділок, 2 грудня.

Європейський Союз вперше запропонував застосувати санкції щодо китайських компаній та фізичних осіб за співпрацю з російськими фірмами, пов’язаними з воєнними діями Москви в Україні. Вони спрямовані, серед іншого, на заморожування активів шести китайських компаній і заборону на видачу віз одному громадянину Китаю.

Нагадаємо, міністр оборони Китаю Дун Цзюнь відмовився від зустрічі з очільником Пентагону Ллойдом Остіном цього тижня. Про це повідомляє DefenseNews із посиланням на неназваного посадовця американського Міноборони. Пекін не задовольнив запит Вашингтона на організацію зустрічі очільників оборонних відомств на полях заходу за участі азійських країн у Лаосі.

За словами співрозмовника ЗМІ, справжніми причинами відмови є санкції США проти китайських компаній, візит тодішньої спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань у серпні 2022 року та інцидент з китайським аеростатом, який опинився в повітряному просторі США.

Раніше Сполучені Штати фактично звинуватили Китай у дволикості на засіданні Ради Безпеки ООН, зазначивши, що Пекін одночасно заявляє про підтримку миру, суверенітету та територіальної цілісності України, але при цьому продовжує підтримувати військово-промисловий комплекс Росії.

Як повідомлялося, Мінфін Сполучених Штатів оголосив про введення санкцій проти мережі компаній з Китаю й Росії, причетних до розробки та виробництва далекобійних дронів «Гарпія», які РФ застосовує у війні проти України.

До слова, Сполучені Штати Америки заявили в ООН про намір режиму Північної Кореї передати Росії нові балістичні ракети – на додаток до понад сотні вже поставлених, які РФ уже використала, запустивши по українських містах. З відповідною заявою виступив у середу на засіданні Ради безпеки ООН заступник постпреда США Роберт Вуд.