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Скільки цивільних загинули внаслідок війни у листопаді? Дані ООН

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Скільки цивільних загинули внаслідок війни у листопаді? Дані ООН
Росіяни зруйнували приватну клініку у Запоріжжі 10 грудня
фото: ДСНС України

12 340 цивільних загинули в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Щонайменше 165 цивільних осіб загинули в Україні через війну у листопаді. Про це йдеться у звіті ООН. 

Зазначається, що у листопаді 887 цивільних отримали поранення. Водночас усього з початку великої війни загинули 12 340 цивільних. Ще 27836 отримали різного роду поранення.

Моніторингова місія ООН повідомила, що втрати у листопаді 2024 року значно зросли порівняно з листопадом 2023 року (тоді загинули 113 осіб, поранено було 363).

Згідно зі звітом, 65 громадян України стали жертвами використання російськими силами далекобійної зброї, зокрема ракет і боєприпасів. У Херсонській області цивільні майже щодня зазнавали втрат внаслідок обстрілів із застосуванням безпілотників малої дальності.

Нагадаємо, що у жовтні через війну в Україні загинуло щонайменше 183 цивільні особи і 903 отримали поранення. Про це йдеться у звіті ООН. 45% загиблих були старші 60 років. Серед жертв 9 дітей загинули та 49 отримали поранення.

Як повідомлялося, українські правозахисники в ООН розповіли про злочини РФ проти прав людини. Вони представили інформацію про воєнні злочини РФ проти цивільного населення.

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Теги: українці смерть поранення Україна обстріл росіяни росія війна

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