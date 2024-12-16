Відмова у постачанні Taurus для України, скандальні зміни до мовного закону у Грузії: головне за ніч

У Грузії знання державної мови більше не буде обов'язковим для держслужбовців, майбутній радник Трампа прокоментував ідею Орбана про різдвяне перемир'я в Україні, партія Шольца в передвиборчій програмі пропише відмову від Taurus для України, президент Словаччини заявив, що Україна буде вимушена піти на територіальні поступки. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 16 грудня, щоб ви були в курсі подій:

Майбутній радник Трампа прокоментував ідею Орбана про різдвяне перемир'я в Україні

Майбутній радник новообраного президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц заявив, що нова адміністрація Білого дому планує розглянути «мирні пропозиції» угорського прем’єра Віктора Орбана. Про це він заявив в інтерв'ю CBS.

«Орбан регулярно контактує з росіянами, і він явно має добрі стосунки з президентом Трампом, і я сподіваюся, що весь світ захоче побачити певне припинення бійні, яка відбувається на сході України. Нам потрібно зупинити бойові дії. Знаєте, якщо це якийсь вид припинення вогню як перший крок, знову ж таки, ми уважно подивимося, що це означає. Але до 20 січня ми також координуємо свої дії з нинішньою адміністрацією», – зазначив Волц.

За його словами, президент Трамп чітко дав зрозуміти, що він хоче, щоб ця війна припинилася.

У Грузії знання державної мови більше не буде обов'язковим для держслужбовців: зміни до закону

Знання державної мови в Грузії більше не буде обов'язковим для керівників держустанов та їхніх заступників.

Зазначається, що правяча партія «Грузинська мрія» в прискореному порядку, у трьох читаннях, ухвалила зміни до закону «Про державну службу». Згідно з новим законом, керівники первинних структурних підрозділів та їхні заступники тепер є особами, які працюють за адміністративним договором.

«Згідно з новою редакцією, на них більше не поширюється стаття закону про державну службу, яка зобов'язує державних службовців володіти державною мовою», – заявила голова Асоціації молодих юристів Нона Курдованідзе.

Як зазначає юристка Тамара Сурмава, зміни передбачають таке: керівники первинних структурних підрозділів та їхні заступники (наприклад, начальники департаментів та їхні заступники), які працюють на управлінських позиціях середньої ланки, більше не обов'язкові мати знання державної мови. Також їм не потрібен сертифікат держслужбовця.

«Це в той час, коли від підлеглого вимагається такий сертифікат», – зауважила вона.

Президент Словаччини заявив, що Україна буде вимушена піти на територіальні поступки

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що Україні та Росії треба негайно сісти за стіл переговорів, а Київ «буде змушений піти на територіальні поступки». Про це передає STVR.

«Коли йдеться про мир, я вважаю, що потрібно зберігати реалізм. На сьогодні, ймовірно, ніхто в Європі серед розсудливих людей не вірить, що вдасться досягти миру без якихось часткових територіальних втрат для України», – сказав словацький президент.

За його словами, він дійшов такої думки через щоденну інформацію про ситуацію на фронті. Пеллегріні також закликав Україну та Росію якнайшвидше розпочати мирні переговори.

Партія Шольца в передвиборчій програмі пропише відмову від Taurus для України

Соціал-демократична партія нинішнього канцлера Німеччини (СДПН) Олафа Шольца у передвиборчій програмі може окремим пунктом прописати відмову від надання Україні далекобійних ракет Taurus.

У програмі, за повідомленням ЗМІ, соціал-демократи країни обіцяють Україні допомогу так довго, як це буде необхідно.

«СДПН чітко віддана дипломатичній, військовій, фінансовій та гуманітарній підтримці українців у їхній боротьбі проти російської агресії, яка порушує міжнародне право, стільки, скільки буде потрібно. Україна повинна мати можливість вести можливі переговори на рівних з Росією», – йдеться у документі.

У проєкті програми йдеться про те, що СДПН підтримує навчання українських збройних сил та постачання зброї та техніки з «обачливістю та почуттям міри», щоб захистити Україну та забезпечити мир у Європі.

Водночас СДПН зазначає, що допомога має бути такою, аби Німеччина і НАТО не мусили ставати учасником війни.

«Саме тому ми підтримуємо рішення канцлера Олафа Шольца не постачати крилаті ракети Taurus зі складів Бундесверу», – зазначається в програмі.

Литва ввела санкції проти 17 політиків і чиновників Грузії: список

15 грудня Литва за погодженням з Естонією розширила список осіб Грузії, які потрапили під санкції. У ньому опинилися ще 17 політиків і чиновників, які придушували протести в країні. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Литви.

Глава литовського МЗС Кястутіс Будріс уточнив, що мова йде про заборону в'їзду в країну.

«Ми додали до нього ще 17 осіб, зокрема прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе. Ми не потерпимо насильства і утисків щодо мирних протестувальників, журналістів та опозиції. Настав час робити спільні дії на рівні Євросоюзу», – заявив він.

За даними МЗС Литви, прем'єр Грузії Кобахідзе та інші офіційні особи, політики і представники бізнесу, занесені до санкційного списку, безпосередньо сприяли грубим і систематичним порушенням прав людини та обмеженню основних свобод у Сакартвелі (грузинській державі).

Французькі дипломати вперше за 12 років поїдуть до Сирії: яка мета візиту

У вівторок Франція вперше за 12 років направить до Сирії групу дипломатів. Вони оцінять політичну ситуацію і ситуацію у сфері безпеки в країні. Про це пише Sky News.

«Група французьких дипломатів вирушить до Сирії у вівторок, щоб продемонструвати готовність Франції підтримати сирійський народ», – йдеться в заяві МЗС країни.

Також міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро додав, що місія встановлюватиме початковий контакт із новою владою і оцінюватиме нагальні потреби населення.

Видання зазначає, що у 2012 році після розриву стосунків із сирійським диктатором Башаром Асадом, Франція не прагнула до нормалізації відносин з урядом Сирії. Країна підтримувала загалом світську опозицію у вигнанні, а також курдські сили на північному сході Сирії.