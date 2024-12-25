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Повітряні сили відзвітували, скільки ракет вдалося збити під час масованої атаки РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Повітряні сили відзвітували, скільки ракет вдалося збити під час масованої атаки РФ
На Різдво окупанти вдарили по України ракетами та ударними безпілотниками
фото з відкритих джерел

Ворог знову атакував українську енергосистему

У ніч на 25 грудня 2024 року російські окупанти здійснили комбінований удар по об’єктах паливно-енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу «Shahed» та дронами-імітаторами інших типів. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 184 повітряних цілей противника:

  • дві балістичні ракети KN-23 (район пуску – Воронезька область);
  • 10 зенітних керованих ракет С-300/С-400 (район пуску – Білгородська область)
  • 12 крилатих ракет «Калібр» (з акваторії Чорного моря);
  • 50 крилатих ракет Х-101/Х-55см з стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків – Волгоградська область, Каспійське море);
  • чотири керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків – Білгородська область);
  • 106 ударних БпЛА «Shahed»/дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ).

За попередніми даними, станом на 12:00 підтверджено збиття 113 повітряних цілей:

  • 55 крилатих ракет Х-101, Х-55см, «Калібр»;
  • чотири керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;
  • 54 ударні БпЛА «Shahed»/дрони-імітатори різних типів, ще 52 не досягли цілей (локаційно втрачені).
Авіаційні втрати ворога на 25 грудня
Авіаційні втрати ворога на 25 грудня
інфографіка: Повітряні сили

Противник атакував об’єкти української енергетики на Харківщині, Київщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Житомирщині, Івано-Франківщині та Запоріжжі. Внаслідок російської атаки є ураження.

Нагадаємо, російські війська знову масовано атакували українську енергетику. У звʼязку з масованим ракетним обстрілом України «Укренерго» застосувало аварійні відключення світла.

Зокрема, окупанти завдали удару по теплоелектростанціях ДТЕК. Внаслідок російської атаки серйозно пошкоджено енергообладнання. Також через ракетну атаку Російської Федерації по енергетичних обʼєктах Дніпропетровської області загинула людина

Зазначимо, 23 грудня у кількох областях України вимушено були застосовані аварійні відключення. Причиною тимчасового запровадження обмежень була необхідність невідкладної заміни пошкодженого внаслідок обстрілів обладнання і втрата окремих генеруючих потужностей.

До слова, Україні потрібно ще 19 систем протиповітряної оборони для захисту енергетичної інфраструктури від російських бомбардувань.

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Теги: Повітряні сили ЗСУ ракета дрон обстріл

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