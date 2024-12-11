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Рада керуючих МАГАТЕ розгляне атаку автомобіля місії агентства як черговий злочин Росії – Галущенко

Ірина Бура
glavcom.ua
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Рада керуючих МАГАТЕ розгляне атаку автомобіля місії агентства як черговий злочин Росії – Галущенко
Атака російського БпЛА на автомобіль місії МАГАТЕ є черговим злочином і проявом безпрецедентного цинізму Росії
фото:V_Zelenskiy_official, Telegram

Цей черговий злочин Росії також буде розглянутий під час ініційованого ним надзвичайного засідання Ради керуючих МАГАТЕ, яке відбудеться 12 грудня у Відні

Рада керуючих МАГАТЕ на надзвичайному засіданні у Відні розгляне атаку російським безпілотником автомобіля місії агентства як черговий злочин Російської Федерації. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

«Атака російського БПЛА на автомобіль місії МАГАТЕ є черговим злочином і проявом безпрецедентного цинізму Росії. Ворог навмисно використовує свої терористичні методи і залякування», – заявив Галущенко.

За його словами, МАГАТЕ має незалежний підхід до оцінки рівня безпеки як на Запорізькій АЕС, так і на інших українських АЕС та обʼєктах, що є критичними для роботи атомних станцій, а значить ядерної безпеки України й всього європейського регіону".

Галущенко поінформував, що цей черговий злочин Росії також буде розглянутий під час ініційованого ним надзвичайного засідання Ради керуючих МАГАТЕ, яке відбудеться 12 грудня у Відні. Він наголосив, що «дії агресора проти української енергетики вимагають рішучої реакції з боку міжнародної спільноти».

Також Галущенко заявив, що зі свого боку Україна готова надалі надавати максимальне сприяння роботі місій МАГАТЕ на українських обʼєктах і докладати максимальних зусиль для безпеки з широким залученням міжнародної спільноти і, зокрема МАГАТЕ, як найвпливовішої організації з питань ядерної та радіаційної безпеки.

Нагадаємо, 10 грудня російський безпілотник атакував автомобіль місії МАГАТЕ по дорозі на Запорізьку АЕС.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку російського дрона по автомобілю конвою МАГАТЕ, який прямував до Запорізької атомної електростанції. За словами Зеленського, автівку атакував російський FPV-дрон. Він наголосив, що під ворожою атакою опинилися співробітники МАГАТЕ, організації, яка займається забезпеченням ядерної безпеки в усьому світі. 

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Теги: росія МАГАТЕ Герман Галущенко безпілотник злочин Відень Telegram Україна Володимир Зеленський автомобіль війна міністр ворог

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