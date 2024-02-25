СБУ викрила торік 47 агентурних мереж ворога: де діяла найбільша
Очільник СБУ закликав українців єднатися для досягнення спільної мети – перемоги України
Служба безпеки України торік викрила 47 агентурних мереж ворога, найбільша з яких діяла у Миколаївській області. Про це на форумі «Україна. Рік 2024» розповів очільник відомства Василь Малюк.
За словами Малюка, протидіє СБУ і спробам технічного проникнення ворога до сил оборони. Служба виявила більше тисячі таких проникнень, для яких ворог використовував 7 типів ШПЗ – шифрувально-програмних закладок.
Також із початку повномасштабного вторгнення СБУ повідомила про підозри понад двом тисячам зрадників і майже п’ятьом тисячам колаборантів, пособникам РФ і навідникам. У тому числі триває робота з очищення від російського впливу церковного середовища. На сьогоднішній день суди вже винесли 22 обвинувальні вироки священнослужителям.
«СБУ є, була і буде скальпелем в руках українського народу, яка буде вирізати ці ганебні явища, які я перерахував, як ракові пухлини», – наголосив Василь Малюк.
Він закликав українців єднатися для досягнення спільної мети – перемоги України.
Раніше Голова СБУ Малюк анонсував «сюрпризи» для окупантів.
Також керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що на ворогів очікують нові сюрпризи в Криму і він не рекомендує цивільному населенню користуватись так званим Кримським мостом.
Нагадаємо, Буданов розповів, що агентурна розвідка допомогла Україні заздалегідь отримати дані про напад Росії 24 лютого 2022 року.
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