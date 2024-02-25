СБУ викрила торік 47 агентурних мереж ворога: де діяла найбільша

Очільник СБУ закликав українців єднатися для досягнення спільної мети – перемоги України

Служба безпеки України торік викрила 47 агентурних мереж ворога, найбільша з яких діяла у Миколаївській області. Про це на форумі «Україна. Рік 2024» розповів очільник відомства Василь Малюк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Малюка, протидіє СБУ і спробам технічного проникнення ворога до сил оборони. Служба виявила більше тисячі таких проникнень, для яких ворог використовував 7 типів ШПЗ – шифрувально-програмних закладок.

Також із початку повномасштабного вторгнення СБУ повідомила про підозри понад двом тисячам зрадників і майже п’ятьом тисячам колаборантів, пособникам РФ і навідникам. У тому числі триває робота з очищення від російського впливу церковного середовища. На сьогоднішній день суди вже винесли 22 обвинувальні вироки священнослужителям.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«СБУ є, була і буде скальпелем в руках українського народу, яка буде вирізати ці ганебні явища, які я перерахував, як ракові пухлини», – наголосив Василь Малюк.

Він закликав українців єднатися для досягнення спільної мети – перемоги України.

Раніше Голова СБУ Малюк анонсував «сюрпризи» для окупантів.

Також керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що на ворогів очікують нові сюрпризи в Криму і він не рекомендує цивільному населенню користуватись так званим Кримським мостом.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Буданов розповів, що агентурна розвідка допомогла Україні заздалегідь отримати дані про напад Росії 24 лютого 2022 року.