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СБУ викрила торік 47 агентурних мереж ворога: де діяла найбільша

Надія Карбунар
glavcom.ua
СБУ викрила торік 47 агентурних мереж ворога: де діяла найбільша
Із початку повномасштабного вторгнення СБУ повідомила про підозри понад двом тисячам зрадників
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Очільник СБУ закликав українців єднатися для досягнення спільної мети – перемоги України

Служба безпеки України торік викрила 47 агентурних мереж ворога, найбільша з яких діяла у Миколаївській області. Про це на форумі «Україна. Рік 2024» розповів очільник відомства Василь Малюк.

За словами Малюка, протидіє СБУ і спробам технічного проникнення ворога до сил оборони. Служба виявила більше тисячі таких проникнень, для яких ворог використовував  7 типів ШПЗ – шифрувально-програмних закладок.

Також із початку повномасштабного вторгнення СБУ повідомила про підозри понад двом тисячам зрадників і майже п’ятьом тисячам колаборантів, пособникам РФ і навідникам. У тому числі триває робота з очищення від російського впливу церковного середовища. На сьогоднішній день суди вже винесли 22 обвинувальні вироки священнослужителям.

«СБУ є, була і буде скальпелем в руках українського народу, яка буде вирізати ці ганебні явища, які я перерахував, як ракові пухлини», – наголосив Василь Малюк.

Він закликав українців єднатися для досягнення спільної мети – перемоги України.

Раніше Голова СБУ Малюк анонсував «сюрпризи» для окупантів. 

Також керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що на ворогів очікують нові сюрпризи в Криму і він не рекомендує цивільному населенню користуватись так званим Кримським мостом.

Нагадаємо, Буданов розповів, що агентурна розвідка допомогла Україні заздалегідь отримати дані про напад Росії 24 лютого 2022 року. 

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Теги: Миколаїв Україна робота ворог Василь Малюк

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