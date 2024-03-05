У Києві на Осокорках триває масштабна пожежа (відео)

Як повідомила пресслужба КМДА, пожежа розпочалася через загоряння травʼяного настилу та очерету

На Осокорках палає заказник «Осокорківські луки» і заказник «озеро Тягле»

У Дарницькому районі Києва на Осокорках почалася сильна пожежа на відкритій місцевості. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у місті Київ.

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На Осокорках палає заказник «Осокорківські луки» і заказник «озеро Тягле». Горять десятки гектарів заповідних водно-болотних угідь.

На Осокорках палає заказник «Осокорківські луки» і заказник «озеро Тягле» фото: google.com

Місцеві Telegram-канали також повідомляли, що рятувальники не мають змоги дістатися до місця займання.

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Однак, як зазначила згодом пресслужба КМДА, рятувальники Київської служби порятунку та ДСНС локалізують загоряння травʼяного настилу та очерету поблизу озера Тягле.

Пресслужба КМДА додала, що рятувальники роблять все можливе, аби запобігти поширенню вогню та локалізувати пожежу.

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Нагадаємо, сьогодні, 5 березня, на столичній Борщагівці виникла пожежа. Як повідомлялося, горів ринок шпалер.

Раніше у Києві спалахнула пожежа в школі.

Також у Дарницькому районі Києва спалахнула пожежа на складі з будматеріалами.