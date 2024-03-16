Росіяни атакували Харківщину балістикою і дронами: є поранені
Окупанти вдарили по селу Золочів «Іскандером»
Учора, 15 березня, ворожий дрон вгатив по селу Охрімівка Чугуївського району Харківщини. Поранення отримали двоє чоловіків 48 та 35 років. Про це повідомив начальник Харківської обласної військовї адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
За словами глави регіону, дронова атака на с. Охрімівка сталася приблизно о 17:40.
Крім того, на початку доби, о 02:25 по території села Козача Лопань Харківського району теж вдарив «Шахед». Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Постраждалих немає.
О 6:20 по селу Золочів Богодухівського району росіяни завдали ударів балістичною ракетою «Іскандер-М». Пошкоджено 16 приватних будинків, приміщення лікарні. Знищено будівлю гуртожитку, чотири автомобілі бригади швидкої, чотири легкові автівки. Без постраждалих.
Загалом за добу артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини.
Нагадаємо, триває 752-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.
Як повідомлялося, у ніч проти 16 березня російські загарбники атакували територію України ударними безпілотниками типу «Шахед». Сили ППО знищили всі ворожі цілі.
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