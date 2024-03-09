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Нічна атака «шахедами»: Повітряні сили повідомили кількість збитих безпілотників

Катерина Іванова
glavcom.ua
Нічна атака «шахедами»: Повітряні сили повідомили кількість збитих безпілотників
До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

15 ударних безпілотників типу Shahed атакували Україну вночі

У ніч на 9 березня російські окупаційні війська вдарили по Україні безпілотниками Shahed. Силами оборони було знищено 12 ударних БпЛА. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни атакували Україну вночі 15-ма ударними безпілотниками типу Shahed. Ворожі війська запускали дрони з району Чауди в окупованому Криму і Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край, РФ).

До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Нічна атака «шахедами»: Повітряні сили повідомили кількість збитих безпілотників фото 1
фото: Повітряні Сили

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 12 «шахедів» у межах Дніпропетровської, Донецької та Полтавської областей.

Нагадаємо, триває 745-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 63 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 9 березня.

Загалом ворог завдав вісім ракетних та 107 авіаційних ударів, здійснив 113 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Стало відомо, що упродовж останніх тижнів російські війська використали тактичну несподіванку в районі Авдіївки.

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Теги: росіяни ворог Дніпропетровщина Миколаїв

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