Глава Одещини розказав, як Путін українізував Одесу

Олег Кіпер: «Раніше такого я взагалі не чув»

Української мови в Одесі під час повномасштабного вторгнення російського диктатора Володимира Путіна стало значно більше, ніж 10 і, навіть, 20 років тому. Про це заявив керівник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер в інтерв’ю «Главкому».

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Кіпер зауважив, що до того, як він почав працювати головою обласної військової адміністрації Одещини, він багато прожив на Одещині, де, зокрема, навчався. «Якщо раніше тих, хто спілкувався українською мовою, «суржиком», називали «колгоспниками» чи селюками, то сьогодні заходиш у магазин, чуєш, як люди між собою спілкуються українською. Раніше такого я взагалі не чув. Коли тобі в тих же магазинах відповідають російською на звернення українською – дуже рідко коли чую», – підкреслив очільник ОВА.

За його спостереженнями, української мови набагато більше, ніж було 10, чи тим більше 20 років тому.

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Також Олег Кіпер додав, що кількість переселенців в Одесі зросла приблизно на 100 тис., якщо порівнювати з часом до повномасштабного вторгнення. Несуттєво зросла кількість переселенців в області за рахунок жителів Миколаївщини, Херсонщини, Донбасу, але міграція продовжується.

За словами керівника Одеської військової адміністрації, кількість людей збільшилася в Ізмаїлі, куди переїхали багато сімей.

Нагадаємо, глава Одеської ОВА пояснив логіку регулярних російських обстрілів міста і області.