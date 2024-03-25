Нічна атака на південь України: Гуменюк розповіла деталі

Перед ударом дронів ворог випустив радіолокаційну ракету, намагаючись знешкодити спроможність ППО

Нічна атака росіян зосереджувалась на Одеській та Миколаївській областях. Про це розповіла речниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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За її словами, перед ударом дронів ворог випустив радіолокаційну ракету, намагаючись знешкодити спроможність ППО.

«Перед заходом на удар дронів, ворог працював тактичною авіацією і випустив радіолокаційну ракету Х-31П. Можливо знищена у повітрі. Дані перевіряються», – заявила Гуменюк.

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Також вона розповіла про бойову роботу на півдні України.

«Півтори години тривала бойова робота. На наступних заходах дронів з Чорного моря ворог концентрувався на об'єктах енергетики. По чотири дрони знищено в Одеській та Миколаївській областях», – сказала Гуменюк.

У Миколаївській області ворог поцілив по енергетичному об’єкту, спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці. Люди не постраждали. Уламками дрона пошкоджено житлову будівлю.

«Уламками збитого дрона в житловому кварталі Миколаєва пошкоджено двоповерхову будівлю, 11 постраждалих, їм надана медична допомога. Три людини, за попередніми даними, госпіталізовано», – повідомила Гуменюк.

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За її словами, ворог, вишукуючи об'єкти для ураження, спрямовував дрони серед житлових будинків, тому наслідки бойової роботи можуть завдавати таких пошкоджень.

Нагадаємо, у ніч на 25 березня ворог атакував Одеську область ударними безпілотниками. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. За його словами, унаслідок атаки є пошкодження енергетичної інфраструктури.

Олег Кіпер повідомив, що в частині Одеси після атаки було відсутнє електропостачання.

У понеділок в Одесі не працюватиме електротранспорт через перебої з електропостачанням після нічної атаки росіян.