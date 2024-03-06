Росіяни скаржаться на атаку дронів: під ударом три області (відео)

Безпілотник потрапив прямо резервуар з паливом на території підприємства

Місцеві жителі теж пишуть про вибух у Воронежі

Російська влада заявляє про атаку дронів одразу у трьох областях. Під ударом аеродром, склад та нафтобаза. Про це пишуть росЗМІ.

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БПЛА атакував Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат ім. А.В. Варичева у Залізногірську Курської області.

«Безпілотник потрапив прямо резервуар з паливом на території підприємства, зараз пожежники намагаються ліквідувати спалах», – уточнили в Telegram-каналі 112.

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За повідомленням ЗМІ вибухи почали лунати близько 7:30 у Воронежі. Їх нібито чули в Комінтернівському та Північному районах. Згодом «Вести» повідомили, що також було гучно в Центральному, Ленінському і Лівобережному районах.

Місцеві жителі теж пишуть про вибухи в місті.

«Шановні воронежці! У небі над містом черговими засобами ППО виявлено та ліквідовано український БпЛА. Наслідки землі уточнюються. Небезпека атаки безпілотними літальними апаратами зберігається», – проінформував губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

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Як пише Baza, безпілотник ЗСУ спробував атакувати військовий аеродром «Балтімор» у Воронежі. За даними видання, БпЛА був збитий засобами ППО за кілька кілометрів від аеродрому.

Ще два дрони нібито намагалися атакувати нафтобазу в Аннінському муніципальному районі області. Перший – о 7-й ранку, а другий – за годину. Безпілотники також були знищені.

Уламки одного з них впали в резервуар, другий також впав на території нафтобази.

Крім того, система ППО, нібито, збила український безпілотник біля села Ближнє у Білгородській області.

Нагадаємо, у Білгородській області РФ прогриміли вибухи, після чого виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті