Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росіяни скаржаться на атаку дронів: під ударом три області (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни скаржаться на атаку дронів: під ударом три області (відео)
Безпілотник потрапив прямо резервуар з паливом на території підприємства
фото скріншот відео

Місцеві жителі теж пишуть про вибух у Воронежі

Російська влада заявляє про атаку дронів одразу у трьох областях. Під ударом аеродром, склад та нафтобаза. Про це пишуть росЗМІ. 

БПЛА атакував Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат ім. А.В. Варичева у Залізногірську Курської області.

«Безпілотник потрапив прямо резервуар з паливом на території підприємства, зараз пожежники намагаються ліквідувати спалах», – уточнили в Telegram-каналі 112.

За повідомленням ЗМІ вибухи почали лунати близько 7:30 у Воронежі. Їх нібито чули в Комінтернівському та Північному районах. Згодом «Вести» повідомили, що також було гучно в Центральному, Ленінському і Лівобережному районах.

Місцеві жителі теж пишуть про вибухи в місті.

«Шановні воронежці! У небі над містом черговими засобами ППО виявлено та ліквідовано український БпЛА. Наслідки землі уточнюються. Небезпека атаки безпілотними літальними апаратами зберігається», – проінформував губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

Як пише Baza, безпілотник ЗСУ спробував атакувати військовий аеродром «Балтімор» у Воронежі. За даними видання, БпЛА був збитий засобами ППО за кілька кілометрів від аеродрому.

Ще два дрони нібито намагалися атакувати нафтобазу в Аннінському муніципальному районі області. Перший – о 7-й ранку, а другий – за годину. Безпілотники також були знищені.

Уламки одного з них впали в резервуар, другий також впав на території нафтобази.

Крім того, система ППО, нібито, збила український безпілотник біля села Ближнє у Білгородській області.

Нагадаємо, у Білгородській області РФ прогриміли вибухи, після чого виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті

Теги: росія безпілотник пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог атакує безпілотниками: у Київській області працює ППО
Ворог атакує безпілотниками: у Київській області працює ППО
Сьогодні, 01:02
Українська армія продовжує свій героїчнив спротив російській агресії
Що відбувається на фронті. Військовий огляд
3 березня, 16:10
«Узурпатору залишається тільки вирішити, скільки голосів він збирається отримати на чергових «виборах» самого себе»
У Путіна закінчився термін придатності. Чи похитнеться трон «царя»?
1 березня, 07:02
Франція піднімала винищувачі для перехоплення російського літака-розвідника
Франція піднімала винищувачі для перехоплення російського літака-розвідника
27 лютого, 22:50
Уночі 24 лютого спалахнула пожежа на Новолипецькому металургійному комбінаті
Розвідка прокоментувала вибухи на металургійному комбінаті в Липецьку
24 лютого, 21:49
«Для України членство в НАТО – єдина надійна гарантія безпеки», – мер Києва
Кличко прибув до Німеччини для участі в Мюнхенський конференції (фото)
16 лютого, 13:39
У Чорному морі дрони Magura V5 Головного управління розвідки підбили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков»
Знищення корабля «Цезар Куніков»: РФ приховує втрати серед екіпажу
16 лютого, 01:20
На фото – пам'ятник Кунікову у місті Новоросійськ
«Цезар Куніков». Історія імені корабля, який було знищено у Чорному морі
14 лютого, 11:30
Із окупованої території Херсонської області повернуто дитину та її бабусю
Із окупованої території Херсонської області повернуто дитину та її бабусю
11 лютого, 14:27

Соціум

США підтримали рішення про видачу ордерів на арешт двох командувачів РФ
США підтримали рішення про видачу ордерів на арешт двох командувачів РФ
Росіяни скаржаться на атаку дронів: під ударом три області (відео)
Росіяни скаржаться на атаку дронів: під ударом три області (відео)
Одна категорія біженців із України більше не має права на захист у Нідерландах
Одна категорія біженців із України більше не має права на захист у Нідерландах
У Ванкувері блискавка вдарила у літак під час злету: на борту перебувало 500 людей (відео)
У Ванкувері блискавка вдарила у літак під час злету: на борту перебувало 500 людей (відео)
Вибух на ТЕЦ. Росія запровадила режим надзвичайної ситуації у сибірському регіоні (відео)
Вибух на ТЕЦ. Росія запровадила режим надзвичайної ситуації у сибірському регіоні (відео)
Аналітики пояснили, чому росіяни готові миритися з втратами літаків
Аналітики пояснили, чому росіяни готові миритися з втратами літаків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Пентагон прокоментував можливості допомоги Україні без виділення $60 млрд
19K
Знищення корабля «Сергій Котов»: розвідка розкрила цікаву деталь
19K
Лавров отримав листа від правнука Сталіна: йдеться про ООН
18K
Нам треба вчитися у ворога
12K
Зустріч Зеленського з Орбаном. Угорщина поставила ультиматум
9599
Російські силовики почали затримувати учасників прощання з Навальним

Новини

Атака «Шахедів», вибух на ТЕЦ у Росії: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Переважно без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 6 березня
Сьогодні, 05:20
Європейський день праведників. Що відзначаємо 6 березня
Сьогодні, 00:20
БФ ініціативи «Надія» з Фондом Дениса Парамонова подарували лікарням медобладнання
Вчора, 09:19
Вибухи в Одесі, перемога Трампа на праймеріз у ще одному штаті: головне за ніч
Вчора, 06:55
Хмарно, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 5 березня
Вчора, 04:50

Прес-релізи

Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
2 березня, 08:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua