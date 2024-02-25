Ситуація в регіонах: атака дронів на Київщину, загиблі у двох областях

Від російських обстрілів загинули мешканки Гуляйполя й Білозерки

Ситуація в регіонах станом на 9:00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Хмельниччина

Сьогодні вранці ворог завдав удару по області. Унаслідок атаки відбулось пошкодження об’єкту інфраструктури. Інформація щодо пошкодження житлового фонду та постраждалих чи загиблих не надходила. Дані уточнюються.

Київщина

Вранці повітряна тривога тривала в області більше двох годин. Працювали сили ППО. За попередньою інформацією – влучання в об’єкти житлової та критичної інфоаструктури відсутні. Жертв і постраждалих немає. Оперативні групи продовжують роботу щодо фіксації наслідків ворожої атаки.

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Чернігівщина

За добу – три обстріли (12 вибухів). Ворог зі ствольної артилерії, мінометів обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило. Дані уточнюються.

Сумщина

Уночі та зранку росіяни здійснили дев'ять обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 34 вибухи з мінометів, артилерії, РСЗВ та стрілецької зброї. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади. Попередньо – без наслідків. Учора протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 197 вибухів із міномету, артилерії, гранатомету, РСЗВ та FPV-дрона. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська громади. Минулося без наслідків.

Запорізька область

Окупанти продовжують обстрілювати прифронтові громади: минулої доби ворог завдав 263 удари по 10 містах та селах. Учора вдень російський снаряд забрав життя 61-річної місцевої жительки Гуляйполя. Також внаслідок артобстріла міста поранення отримав 33-річний чоловік та 71-річна жінка. Їх доправлено до лікувальних закладів. Рашисти вгатили трьома авіаційними снарядами по Роботиному, атакували 60 безпілотниками Вільнянськ, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малинівку, Малу Токмачу та Роботине, а також здійснили 14 РСЗВ-обстрілів Новоданидівки, Малої Токмачки й Роботиного. 186 артобстрілів прийшлися по території Таврійського, Оріхова, Новопндріївки, Малинівки, Малої Токмачки, Роботиного та інших населених пунктів.

Дніпропетровщина

Уночі було знищено ворожий безпілотник. Його приземлили у Новомосковському районі. Знову під ударом була Нікопольщина. Агресор скерував дрон-камікадзе на райцентр. Пошкоджена господарська споруда. Загиблих і постраждалих немає. 11 ударів дронами-камікадзе та артилерію агресор вчора цілив по Нікопольщині. Бив по райцентру, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах. Пошкоджені 15 приватних будинків, 12 господарських споруд, авто, лінії електропередач. Люди не постраждали.

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Харківщина

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Козача Лопань, Стрілеча, Хатище, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та інні. У м. Куп’янськ під час обстрілу РСЗВ пошкоджено приватне домоволодіння. Без постраждалих. Унаслідок обстрілу с. Петропавлівка зазнавав осколкових поранень 44-річний волонтер, госпіталізований до медичної установи. У смт Приколотне внаслідок обстрілу двома КАБами пошкоджено складські приміщення цивільного підприємства. Постраждалих немає. Також окупанти завдали артилерійських ударів по с. Козача Лопань Харківського району. Є влучання на околицях населеного пункту, інформація щодо постраждалих не надходила. У с. Григорівка Великобурлуцької громади внаслідок ворожих ударів КАБами зруйновано будівлю магазину, пошкоджено п'ять житлових будинків, будівлю колишньої сільської ради, будівлю дитячого садочку, приміщення «Укрпошти». У с. Лиман Вовчанської громади внаслідок обстрілу РСЗВ горіла господарча будівля ферми. Пожежу ліквідували.

Луганщина

Минулої доби росіяни спробували йти уперед на південь від Невського – поблизу Тернів. Ворожих обстрілів з артилерії зазнала Білогорівка. З авіації – Надія. За добу противник здійснив 156 обстрілів (528 снарядів).

Донеччина

Під вогнем окупантів: Костянтинівка, с. Кліщіївка, с. Нетайлове, с. Новоселівка Перша, с. Свято-Покровське, с. Уманське, Селидове. Пошкоджено 17 житлових будинків (з них 12 – багатоквартирні), будівля залізничного вокзалу, церква, 21 магазин, 19 торгівельних павільйонів, кафе, школа, приміщення міжшкільного навчально-виробничого комбінату, ліцей, будівля «Укрпошти», будівля державної міграційної служби, кіоск, будівля ПАТ «Місьгаз», будівля освітнього закладу, газопровід, два цивільні автомобілі. На Донеччині за добу: один поранений.

Миколаївщина

Уночі на Миколаївщині знищено три БпЛА типу Shahed-131/136. Учора ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. Також учора та сьогодні вночі артилерійських та мінометних обстрілів зазнала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає. Вдень ворог завдав ракетного удару по відкритій території за межами населеного пункту Радсадівської громади. Постраждалих немає. Крім того, цієї ночі зафіксовано артилерійський обстріл населеного пункту Куцурубської громади. Без постраждалих. Уночі уламками збитого БпЛА типу Shahed-131/136 пошкоджено лінію електропередач, внаслідок чого знеструмлено пʼять населених пунктів. Ведуться роботи з відновлення електропостачання.

Одещина

Уночі російська армія атакувала Одещину двома протирадіолокаційними ракети Х-31П. Обидві знищені ППО.

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Херсонщина

За добу противник здійснив 23 обстріли вісім населених пунктів, зокрема – 14 обстрілів Херсона. В обласному центрі пошкоджено два багатоповерхові будинки, будівлю начального закладу, адмінбудівлю, об‘єкт критичної інфраструктури. Також під ворожими атаками були населені пункти: Білозерка, Шляхове, Новоберислав, Гаврилівка, Садове, Станіслав, Осокорівка. У Бериславі внаслідок скиду з дрона постраждав місцевий житель. 38-річний чоловік самостійно звернувся до лікарні. Окупанти скинули вибухівку на чоловіка напереродні ввечері, коли той перебував біля магазину. У потерпілого поранення голови, контузія. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості. Через російський обстріл Білозерки постраждали шестеро місцевих жителів. Одна жінка отримала поранення, не сумісні з життям. Ще п’ятеро людей – травмовані. Усіх потерпілих доставили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями. Їм надається медична допомога. За добу на Херсонщині: одна людина загинула, шестеро отримали поранення.

Триває 732-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення.