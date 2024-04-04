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Атака на Харків: влада показала наслідки (відео, фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Атака на Харків: влада показала наслідки (відео, фото)
Вночі проти 4 квітня Росія атакувала Харків безпілотниками
фото: Олег Синєгубов

10 людей зазнали поранень внаслідок атаки окупантів на Харків

У ніч проти 4 квітня Росія атакувала Харків безпілотниками. Відомо про чотирьох загиблих, троє з них рятувальники. Щонайменше 10 людей травмовано. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

«Щонайменше 10 людей зазнали поранень внаслідок атаки окупантів на Харків. 49-річний чоловік перебуває у важкому стані, інші пацієнти – у середньому та легкому станах», – йдеться у повідомленні.

Серед постраждалих – медсестра Обласного центру екстреної медичної допомоги, яка у складі бригади приїхала на виклик та зазнала травм від повторного удару.

Атака на Харків: влада показала наслідки (відео, фото) фото 1
фото: Олег Синєгубов

Окупанти пошкодили багатоповерхівки та будинки приватного сектору.

Атака на Харків: влада показала наслідки (відео, фото) фото 2
фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, що 4 квітня об 00:16 на Харківщині було оголошено повітряну тривогу.

О 01:03 Суспільне написало про перший вибух у місті. Загалом видання написало, що їх було три.

Ігор Терехов повідомив про чотирьох загиблих на місці повторного прильоту по житлових будинках у густонаселеному районі Харкова. У деяких районах Харкова можливі перебої зі світлом. На місцях прильотів працюють усі екстрені та комунальні служби, а також волонтери.

Теги: Харків росія окупанти війна українці житло Україна безпілотник

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