Атака на Харків: влада показала наслідки (відео, фото)

10 людей зазнали поранень внаслідок атаки окупантів на Харків

У ніч проти 4 квітня Росія атакувала Харків безпілотниками. Відомо про чотирьох загиблих, троє з них рятувальники. Щонайменше 10 людей травмовано. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

«Щонайменше 10 людей зазнали поранень внаслідок атаки окупантів на Харків. 49-річний чоловік перебуває у важкому стані, інші пацієнти – у середньому та легкому станах», – йдеться у повідомленні.

Серед постраждалих – медсестра Обласного центру екстреної медичної допомоги, яка у складі бригади приїхала на виклик та зазнала травм від повторного удару.

фото: Олег Синєгубов

Окупанти пошкодили багатоповерхівки та будинки приватного сектору.

фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, що 4 квітня об 00:16 на Харківщині було оголошено повітряну тривогу.

О 01:03 Суспільне написало про перший вибух у місті. Загалом видання написало, що їх було три.

Ігор Терехов повідомив про чотирьох загиблих на місці повторного прильоту по житлових будинках у густонаселеному районі Харкова. У деяких районах Харкова можливі перебої зі світлом. На місцях прильотів працюють усі екстрені та комунальні служби, а також волонтери.