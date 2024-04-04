Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Харкові пролунали вибухи

Наталія Порощук
glavcom.ua
У Харкові пролунали вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Об 00:16 на Харківщині було оголошено повітряну тривогу

У ніч проти 4 квітня в Харкові пролунали вибух під час повітряної тривоги. Про це повідомляє Харківський міський голова Ігор Терехов та Суспільне

О 01:03 Суспільне написало про перший вибух у місті. Загалом видання написало, що їх було три.

Об 00:16 на Харківщині було оголошено повітряну тривогу.

На території області було помічено російські дрони, повідомив начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харкова Сергій Мельник. У Повітряних силах писали про групу «Шахедів» з північного сходу.

О 00:59 Повітряні сили повідомили про «Шахед» з північного заходу курсом на Харків та закликали негайно пройти до укриттів.

Нагадаємо, що 3 квітня Росія завдала ракетного удару по місту Мерефа на Харківщині. Внаслідок удару поранено 55-річну жінку. За попередніми даними, атака була здійснена протикорабельною ракетою Х-59МК.

Теги: Харків Харківщина тривога вибух війна росія Україна безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Мережі повідомляють, що Губкінська нафтобаза була атакована БПЛА у селі Довге у Білгородській області
На Білгородщині після вибуху горить нафтобаза (фото)
5 березня, 09:32
Посадовці Єврокомісії готові висунути на розгляд держав-членів ЄС юридично обґрунтовану пропозицію про передачу активів
Стало відомо, коли Євросоюз розгляне передачу заморожених активів РФ
14 березня, 18:51
Росіяни, які перебувають під слідством і судом за злочини легкої та середньої тяжкості, а також засуджені можуть погасити свою судимість
Росія випускає на фронт ґвалтівників
19 березня, 19:18
В Україні було оголошено повітряну тривогу: ворог атакував ракетами і «шахедами»
В Україні було оголошено повітряну тривогу: ворог атакував ракетами і «шахедами»
29 березня, 06:14
Окупанти посилили використання хімічної зброї на одному з напрямків: аналіз ISW
Окупанти посилили використання хімічної зброї на одному з напрямків: аналіз ISW
24 березня, 04:21
Кубілюс підкреслив, що для появи плану на перемогу ЄС має надати Україні військову допомогу на 100 млрд євро
Європарламентар Андрюс Кубілюс: Є небезпека, що Україну підштовхуватимуть до миру через ненадання допомоги
Вчора, 09:52
Євросоюз працює над тим, щоб заморожені російські активи були направлені на відшкодування збитків Україні
Скільки російських грошей заморозили країни ЄС: єврокомісар назвав вражаючу суму
Вчора, 14:35
Аксьонов вважає, що Міжнародний олімпійський комітет зрадив олімпійські принципи
Чи поїдуть зрадники з анексованого Криму на Олімпіаду? Відповідь гауляйтера Аксьонова
Вчора, 11:03
Окупанти обстріляли село на Харківщині
Обстріл Харківщини: у лікарні помер 11-річний хлопчик
Вчора, 08:29

Події в Україні

У Харкові пролунали вибухи
У Харкові пролунали вибухи
Росія атакувала Харківщину: поранено жінку
Росія атакувала Харківщину: поранено жінку
Сєвєродонецьк та Красноград перейменують: комітет затвердив нові назви
Сєвєродонецьк та Красноград перейменують: комітет затвердив нові назви
Росія готується наступати на Харків? Розвідка відповіла
Росія готується наступати на Харків? Розвідка відповіла
Нова безпекова угода та додаткова мобілізація у РФ. Головне за 3 квітня
Нова безпекова угода та додаткова мобілізація у РФ. Головне за 3 квітня
На Харківщині сталася масштабна пожежа через російські обстріли (фото)
На Харківщині сталася масштабна пожежа через російські обстріли (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
224K
ООН засудила атаку безпілотників на Татарстан. Зеленський відповів
92K
Сонячна енергетика стала загрозою для екології цілого континенту – The Guardian
60K
ООН засудила атаку дронів на Татарстан
27K
Чому українські біженці не працюють? Німеччина озвучила важливу проблему
16K
Народна артистка України отримала 10 років ув’язнення за колабораціонізм
9418
Бразилія пропонує надати Путіну імунітет від переслідування Гаазького суду – Reuters

Новини

СБУ оголосила підозру понад 25 колаборантам із «МВС Херсонської області»: список зрадників
Вчора, 17:26
Мін’юст вимагає конфіскувати майно ексглави Кримської митрополії Лазаря
Вчора, 16:21
Українка перемогла у всесвітньому конкурсі фотографій
Вчора, 15:46
Зруйновано консульство Ірану, допомога Україні від США: головне за ніч
2 квiтня, 06:04
Мінлива хмарність та дощ: прогноз погоди на 2 квітня
2 квiтня, 05:17
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 квiтня, 00:02

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua