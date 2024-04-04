У Харкові пролунали вибухи

Об 00:16 на Харківщині було оголошено повітряну тривогу

У ніч проти 4 квітня в Харкові пролунали вибух під час повітряної тривоги. Про це повідомляє Харківський міський голова Ігор Терехов та Суспільне.

О 01:03 Суспільне написало про перший вибух у місті. Загалом видання написало, що їх було три.

Об 00:16 на Харківщині було оголошено повітряну тривогу.

На території області було помічено російські дрони, повідомив начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харкова Сергій Мельник. У Повітряних силах писали про групу «Шахедів» з північного сходу.

О 00:59 Повітряні сили повідомили про «Шахед» з північного заходу курсом на Харків та закликали негайно пройти до укриттів.

Нагадаємо, що 3 квітня Росія завдала ракетного удару по місту Мерефа на Харківщині. Внаслідок удару поранено 55-річну жінку. За попередніми даними, атака була здійснена протикорабельною ракетою Х-59МК.