Польський міністр пояснив, куди краще спрямувати заморожені активи РФ

Глава польського МЗС переконаний, російські гроші мають піти на захист України, а не на її відбудову

За словами Сікорського, Росія не отримає своїх грошей, поки не виплатить репарації Україні

Заморожені російські активи краще використати на захист України від агресії РФ, а не на її відбудову. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Рар.

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«Ми отримали політичне рішення, хоча ще не юридичне, що відсотки з капіталу (російського капіталу, який був заморожений країнами ЄС – «Главком») будуть використані на користь України», – сказав Сікорський.

Політик наголосив, що Росія повинна заплатити за наслідки своєї агресії.

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«Особисто я хотів би піти далі. Я вважаю, що агресор повинен заплатити за наслідки своєї агресії. Оскільки ми вже знаємо, що Росія не отримає цих грошей, поки не виплатить репарації Україні, то краще спрямувати їх на запобігання наслідкам агресії, на захист України, а не лише на її відбудову», – зазначив польський міністр.

Сікорський також привітав рішення ЄС про виділення додаткових 5 млрд євро на підтримку України в рамках ініціативи Європейського фонду миру.

«Це означає, що те, що країни дають Україні, буде повернуто, а ті, хто не дають Україні - будуть робити внески (до Європейського фонду миру – «Главком»). Тобто, ніхто в Європі, окрім однієї країни (Угорщини – «Главком»), не залишиться поза схемою», – додав він.

Нагадаємо, Рада міністрів закордонних справ Європейського Союзу остаточно затвердила рішення про призначення додаткових €5 млрд військової допомоги Україні з Європейського фонду миру.

До слова, Єврокомісія готується висунути пропозицію про конфіскацію мільярдів євро прибутків, отриманих від заморожених в Європі суверенних активів Росії, на підтримку України.