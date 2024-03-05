Чи можна Україні експортувати газ? Ексголова Оператора ГТС оцінив ситуацію

Міненерго має визначитись, чи можна дозволити експорт газу, – Макогон

Міністерство енергетики має визначитись, чи можна відкрити експорт природного газу, чи заборону треба залишити. Про це заявив колишній очільник компанії «Оператор ГТС України» Сергій Макогон.

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«Міненерго повинне вирішити, чи потрібно ще зберігати заборону на експорт газу або ж ситуація вже стабілізувалася і можна його дозволити», – написав він.

Макогон нагадав, що минулого року «Нафтогаз» викупив майже мільярд кубометрів газу у приватних українських видобувачів газу. Він наголосив, що Україна має всі можливості стати самодостатньою з погляду газозабезпечення, але для цього потрібні стабільне регуляторне середовище, ринкове ціноутворення та розвиток конкуренції.

Раніше Енергетичне співтовариство закликало до скасування заборони на експорт природного газу з України.