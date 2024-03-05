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Чи можна Україні експортувати газ? Ексголова Оператора ГТС оцінив ситуацію

Дарія Демяник
glavcom.ua
Чи можна Україні експортувати газ? Ексголова Оператора ГТС оцінив ситуацію
Минулого року «Нафтогаз» викупив майже мільярд кубометрів газу
фото з відкритих джерел

Міненерго має визначитись, чи можна дозволити експорт газу, – Макогон

Міністерство енергетики має визначитись, чи можна відкрити експорт природного газу, чи заборону треба залишити. Про це заявив колишній очільник компанії «Оператор ГТС України» Сергій Макогон.

«Міненерго повинне вирішити, чи потрібно ще зберігати заборону на експорт газу або ж ситуація вже стабілізувалася і можна його дозволити», – написав він.

Макогон нагадав, що минулого року «Нафтогаз» викупив майже мільярд кубометрів газу у приватних українських видобувачів газу. Він наголосив, що Україна має всі можливості стати самодостатньою з погляду газозабезпечення, але для цього потрібні стабільне регуляторне середовище, ринкове ціноутворення та розвиток конкуренції.

Раніше Енергетичне співтовариство закликало до скасування заборони на експорт природного газу з України.

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Теги: газ експорт Міненерго Україна

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