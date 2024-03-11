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«Про що він думав»: голова МЗС Німеччини емоційно відреагувала на заяву Папи Франциска

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Про що він думав»: голова МЗС Німеччини емоційно відреагувала на заяву Папи Франциска
Бербок заявила, що якби був мінімальний шанс, що російський режим виявить готовність до розмови, «тоді весь світ був би там і говорив. На жаль, ми щодня бачимо протилежне»
фото з відкритих джерел

«Мені справді цікаво, про що він думав. Я цього не розумію»

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок з нерозумінням відреагувала на заклик Папи Франциска до мирних переговорів з Росією. Про це повідомляє Tagesschau.

«Мені справді цікаво, про що він думав. Я цього не розумію», – сказала Бербок у неділю ввечері в програмі ARD Карен Міосга.

Бербок, як вказано, дотримувалася думки, що деякі речі можна зрозуміти, лише якщо їх побачити самому. Коли бачиш, як в Україні атакують дитсадок, як росіяни викрадають дітей і молодь: «Я запитую себе: де Папа? Папа має знати про це».

Бербок закликала, аби була мужність стояти на боці народу України і робити все для України, щоб вона могла захистити себе. Якби був мінімальний шанс, що російський режим виявить готовність до розмови, «тоді весь світ був би там і говорив. На жаль, ми щодня бачимо протилежне».

Нагадаємо, Папа Римський Франциск зазначив, що сильнішим у російсько-українській війні буде той, «хто матиме мужність підняти білий прапор». Понтифік закликав до переговорів. Він зазначив: «коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не дуже добре», то «потрібно мати мужність домовлятися».

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Теги: Німеччина війна Папа Римский перемога

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