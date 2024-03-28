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Держдеп США закликав Зеленського не приховувати реальний стан на фронті

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Держдеп США закликав Зеленського не приховувати реальний стан на фронті
США переконані, що набагато краще іноді чути погані новини, аніж жити в контрольованому середовищі, як росіяни
фото з відкритих джерел

Влада України може чинити опір свободі інформації, а воєнні кореспонденти – повідомляти про речі, які не відповідають інтересам Зеленського

Керівник Центру глобальної взаємодії США при Держдепі Джеймс Рубін переконаний, що президент України Володимир Зеленський повинен бути відкритішим до оголошення інформації про стан війни. Про це він заявив в інтерв’ю «Politico».

На думку Рубіна, українська влада іноді «може чинити опір свободі інформації, яка є нормальною для нас», а воєнні кореспонденти, навпаки, «повідомляють про речі, які не обов'язково відповідають інтересам Володимира Зеленського».

«Але в демократичній країні, якою, як ми сподіваємося і дедалі більше бачимо, стає Україна, вони можуть зрозуміти, що військові репортери, які висвітлюють війну, навіть якщо час від часу з'являються погані новини, — це набагато краще життя, ніж контрольоване середовище, в якому Росія тримає всіх своїх людей», – додав американський дипломат.

Рубін вважає, що кращий доступ до інформації про ситуацію на полі бою посилить нагальну потребу України в більшій допомозі з боку її союзників. Посадовець Держдепу в цьому контексті вважає, що Україна ще не є «повноцінною демократією», хоча «рухається в правильному напрямку».

Як повідомлялося раніше, у Державному департаменті США наголосили, що вже давно ведуться розмови з українським урядом про необхідність антикорупційних заходів. «Ми бачили, як вони вживають низку заходів для боротьби з корупцією протягом останніх кількох років. Ми вважаємо, що ми і вони можуть зробити більше, і ми ведемо з ними постійний діалог щодо цієї теми», – наголосив Метью Міллер.

Теги: Володимир Зеленський Україна Держдепартамент США війна фронт

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