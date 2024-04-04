Окупанти атакували Харків безпілотниками: загинули рятувальники (оновлено)

У Харкові «Шахеди» вдарили по житлових будинках

У ніч проти 4 квітня в Харкові пролунали вибух під час повітряної тривоги. Внаслідок атаки загинули двоє людей. Про це повідомляє харківський міський голова Ігор Терехов.

«Маємо попередню інформацію про двох загиблих. Також на місці одного з прильотів почалася пожежа. Ще на одному – обвалилися плити житлового будинку. Наразі відомо про три «прильоти» по житлових будинках», – йдеться у повідомленні.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов написав, що місто зазнало щонайменше чотирьох ударів.

«Щонайменше 4 удари завдали окупанти по Харкову. Зафіксовані влучання по житловій цивільній забудові», – йдеться у повідомленні.

Оновлено

О 02:04 Ігор Терехов повідомив, що внаслідок атаки загинуло троє людей, попередньо – усі працівники ДСНС, що приїхали ліквідовувати наслідку обстрілу житлових будинків.

Інформацію підтвердив голова ОВА Олег Синєгубов.

«Під час повторного удару окупантів по Харкову загинули троє рятувальників! Ворог завдав ще одного удару під час ліквідації наслідків», – йдеться у повідомленні.

О 02:50 Ігор Терехов повідомив, що один рятувальник поранений. Постраждала техніка ДСНС.

Оновлено станом на 03:04

О 03:02 Ігор Терехов повідомив про чотирьох загиблих на місці повторного прильоту по житлових будинках у густонаселеному районі Харкова. Там же пʼятеро поранених. В іншому районі міста попередньо один загиблий, там влучання в приватному секторі.

У деяких районах Харкова можливі перебої зі світлом. На місцях прильотів працюють усі екстрені та комунальні служби, а також волонтери.

Голова ОВА Олег Синєгубов підтвердив інформацію про чотирьох загиблих. Він зазначив, що виявили ще тіло цивільної жінки. Щонайменше пʼятеро цивільних отримали поранення. Троє людей госпіталізовані до медичних установ, один із постраждалих – у важкому стані.

Нагадаємо, що 4 квітня об 00:16 на Харківщині було оголошено повітряну тривогу.

О 01:03 Суспільне написало про перший вибух у місті. Загалом видання написало, що їх було три.

До слова, 3 квітня Росія завдала ракетного удару по місту Мерефа на Харківщині. Внаслідок удару поранено 55-річну жінку. За попередніми даними, атака була здійснена протикорабельною ракетою Х-59МК.