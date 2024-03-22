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Певна категорія біженців буде змушена виїхати із Данії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Певна категорія біженців буде змушена виїхати із Данії
Данія ухвалила нове рішення щодо біженців з України
фото із відкритих джерел

Імміграційна служба Данії перевірила всі дозволи на проживання, термін дії яких закінчувався 17 березня 2024 року

Данія продовжила дозволи на проживання біженцям із України. Проте частина українців не змогла отримати продовження дозволів із низки причин. Про це пише NTD.

Імміграційна служба Данії перевірила всі дозволи на проживання, термін дії яких закінчувався 17 березня 2024 року. Якщо умови було виконано, дозволи на проживання продовжили до 17 березня 2025 року.

Зазначається, що невеликій кількості біженців не продовжили дозвіл на перебування. Справа в тому, що Імміграційна служба не змогла з ними зв'язатися. У таких випадках термін дії дозволів закінчився 17 березня 2024 року. У такому разі українським біженцям треба подати нову заяву на отримання посвідки на проживання відповідно до спеціального закону.

Як зазначає ресурс, українці в Данії можуть працювати як менеджери, інженери, вчителі, хіміки, IT-фахівці, але після 17 березня 2025 року їхній статус буде таким самим, як у інших біженців.

До слова, українські біженці, які зараз проживають у Данії, мають повернутися на батьківщину після закінчення війни. Про це заявив міністр імміграції королівства Кааре Дюбвад Бек. На його думку, завдяки мільярдам доларів допомоги, переданої Києву, репатріація українців не матиме такого вигляду, ніби Копенгаген кидає їх у біді.

«Нам нема чого соромитися. Я сподіваюся, що українці зацікавлені у відновленні своєї власної країни, яка цього потребує», – цитує міністра видання Politiken. Данія розглядає перебування українських біженців у країні як тимчасове, незважаючи на те, що українці «культурно ближчі, ніж люди з Близького Сходу».

Станом на 1 грудня минулого року у Данії було зареєстровано понад 30 тис. українців. У країні до березня 2025 року діє спеціальний закон, який гарантує переселенцям дозвіл на проживання та доступ до ринку праці поза загальними правилами надання притулку.

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Теги: міністр Данія українці біженці

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