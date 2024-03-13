Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Укрзалізниця» повідомила про додаткові рейси до туристичних куточків України

Катерина Іванова
glavcom.ua
«Укрзалізниця» повідомила про додаткові рейси до туристичних куточків України
Компанія збільшила кількість потягв до найбільш затребуваних напрямків. Зокрема, до Львова та до Карпат
фото: АТ «Укрзалізниця»

«Укрзалізниця» виділила близько 30 додаткових вагонів під групові дитячі перевезення у березні

«Укрзалізниця» на період шкільних весняних канікул призначає додаткові рейси у найбільш затребуваних напрямках. Про це стало відомо з Telegram-каналу «Укрзалізниці».

Список додаткових рейсів:

  • поїзд №159/160 Київ – Трускавець

Відправлятиметься з Києва 23 березня о 10:24 та прибуватиме до Трускавця о 19:35. З Трускавця поїзд відправлятиметься в ту ж дату о 8:26 та прибуватиме до Києва о 18:44.

  • поїзд №191/192 Київ – Львів

Відправлятиметься з Києва 24 березня о 7:37 та прибуватиме до Львова о 17:21. Зі Львова поїзд відправлятиметься в ту ж дату об 11:55 та прибуватиме до Києва о 22:09.

  • поїзд №255/256 Київ – Рахів

Курсує через день по парних з Києва о 14:59 та прибуваєдо Рахова о 7:50. В зворотному напрямку, з Рахова, поїзд відправляється через день по непарних о 19:37 та прибуває до Києва о 13:01.

  • поїзд №192 Львів – Київ

Відправиться зі Львова 17 березня об 11:55 та прибуде до Києва о 22:09.

  • поїзд №195 Київ – Івано-Франківськ

Відправиться з Києва 17 березня о 7:37 та прибуде до Івано-Франківська о 18:18. З Івано-Франківська в той же день до Києва о 19:25 відправиться поїзд №91, який прибуде до столиці о 6:19.

  • поїзд №201/202 Харків – Ворохта

Відправляється з Харкова через день по парних о 18:55 та прибуватиме до Ворохти о 14:09. З Ворохти поїзд відправляється по непарних о 16:29 та прибуватиме до Харкова о 12:33.

  • поїзд №203/204 Дніпро – Ворохта

Відправляється з Дніпра по непарних о 14:35 та прибуватиме до Ворохти о 14:09. З Ворохти поїзд відправлятиметься по парних о 16:29 та прибуватиме до Дніпра о 12:35.

Крім того, «Укрзалізниця» виділила близько 30 додаткових вагонів під групові дитячі перевезення у березні.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» оголосила про початок весняно-літнього сезону туристичних ретро-поїздок на Гайворонській вузькоколійці, що на Кіровоградщині. Дістатись на вузькоколійний ретро-маршрут можна буде спеціальним трансфером «звичайною» залізницею,

Стало відомо, що «Укрзалізниця» розпочинає онлайн-продаж квитків на ще одне міжнародне сполучення – до Австрії та Угорщини. Придбати квитки можна буде через застосунок «Укрзалізниці», а для прямого поїзда Київ — Відень знадобиться верифікація акаунту через «Дію.Підпис».

Читайте також: «Укрзалізниця» запроваджує нову послугу
Теги: застосунок перевезення Telegram Львів Дніпро Укрзалізниця Харків

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найдовше працювати для купівлі житла на первинному ринку доведеться в столиці, а найменше часу – в Запоріжжі
Скільки років треба працювати, аби придбати власне житло в Україні: інфографіка
19 лютого, 12:46
Заяви пропагандистів спрямовані на деморалізацію суспільства та створення панічних настроїв
Україна готується до здачі Харкова: новий фейк від росіян
26 лютого, 18:44
Керівниця апарату Харківської обласної військової адміністрації Вікторія Белявцева
Розкрадання гуманітарки: чиновниця Харківської ОВА отримала підозру
13 лютого, 20:02
На сторінці закладу повідомляється, що постраждалих немає
«Всі годинники зупинились о 6:40»: школа у Львові показала наслідки ракетної атаки
15 лютого, 16:27
Наслідки нічного вибуху у Львові
Уночі Львів сколихнув потужний вибух (фото)
18 лютого, 13:38
Прапор Республіки Інгушетія
Парламент підтримав відновлення територіальної цілісності Інгушетії
23 лютого, 13:11
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що «союзники щодо НАТО надають безпрецедентну підтримку Україні», але планів відправляти війська немає
Захід відправить солдат до України? Як світ реагує на заяву Макрона
27 лютого, 12:45
Судно «Сергій Котов» вже було атаковано раніше, але йому вдавалося вціліти
Знищення «Сергія Котова» у Криму. Російські пропагандисти в істериці
5 березня, 09:44
У Великобурлуцькій громаді проживають 110 дітей, а у Вільхуватській – 51
Голова Харківської ОВА оголосив про примусову евакуацію сімей з дітьми з двох громад
7 березня, 18:23

Події в Україні

«Укрзалізниця» повідомила про додаткові рейси до туристичних куточків України
«Укрзалізниця» повідомила про додаткові рейси до туристичних куточків України
Росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Мирнограді: є загиблі та поранені
Росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Мирнограді: є загиблі та поранені
Атака на Суми: з-під завалів врятовано 10 осіб, є загиблі
Атака на Суми: з-під завалів врятовано 10 осіб, є загиблі
Понад 90 бойових зіткнень за добу: Генштаб про ситуацію на фронті
Понад 90 бойових зіткнень за добу: Генштаб про ситуацію на фронті
Війська РФ просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW
Війська РФ просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW
У Сумах «Шахед» влучив у багатоквартирний житловий будинок
У Сумах «Шахед» влучив у багатоквартирний житловий будинок

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Путін обіцяє відчепитися від України: названо ключову умову
24K
У Росії впав літак. На борту було 12 людей (відео)
11K
Шольц прокоментував ідею обміну Taurus на Storm Shadow
8355
Обман пенсіонерів. Ізраїль показав приклад Україні, як треба боротися із шахраями
6941
«Ми ж всі не ідіоти». Зеленський різко прокоментував допуск росіян до Олімпіади
5720
Скільки громадян вважає, що російська має стати другою державною мовою: опитування

Новини

Місцями невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 13 березня
Сьогодні, 06:45
Міжнародний день перемоги кожної дівчини. Що відзначаємо 13 березня
Сьогодні, 00:00
Дві росіянки поцілувалися в кафе: як їх покарав суд
Вчора, 21:31
Хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 12 березня
Вчора, 05:50
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через загрозу балістики
Вчора, 00:45
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua