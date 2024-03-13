«Укрзалізниця» повідомила про додаткові рейси до туристичних куточків України

Компанія збільшила кількість потягв до найбільш затребуваних напрямків. Зокрема, до Львова та до Карпат

«Укрзалізниця» виділила близько 30 додаткових вагонів під групові дитячі перевезення у березні

«Укрзалізниця» на період шкільних весняних канікул призначає додаткові рейси у найбільш затребуваних напрямках. Про це стало відомо з Telegram-каналу «Укрзалізниці».

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Список додаткових рейсів:

поїзд №159/160 Київ – Трускавець

Відправлятиметься з Києва 23 березня о 10:24 та прибуватиме до Трускавця о 19:35. З Трускавця поїзд відправлятиметься в ту ж дату о 8:26 та прибуватиме до Києва о 18:44.

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поїзд №191/192 Київ – Львів

Відправлятиметься з Києва 24 березня о 7:37 та прибуватиме до Львова о 17:21. Зі Львова поїзд відправлятиметься в ту ж дату об 11:55 та прибуватиме до Києва о 22:09.

поїзд №255/256 Київ – Рахів

Курсує через день по парних з Києва о 14:59 та прибуваєдо Рахова о 7:50. В зворотному напрямку, з Рахова, поїзд відправляється через день по непарних о 19:37 та прибуває до Києва о 13:01.

поїзд №192 Львів – Київ

Відправиться зі Львова 17 березня об 11:55 та прибуде до Києва о 22:09.

поїзд №195 Київ – Івано-Франківськ

Відправиться з Києва 17 березня о 7:37 та прибуде до Івано-Франківська о 18:18. З Івано-Франківська в той же день до Києва о 19:25 відправиться поїзд №91, який прибуде до столиці о 6:19.

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поїзд №201/202 Харків – Ворохта

Відправляється з Харкова через день по парних о 18:55 та прибуватиме до Ворохти о 14:09. З Ворохти поїзд відправляється по непарних о 16:29 та прибуватиме до Харкова о 12:33.

поїзд №203/204 Дніпро – Ворохта

Відправляється з Дніпра по непарних о 14:35 та прибуватиме до Ворохти о 14:09. З Ворохти поїзд відправлятиметься по парних о 16:29 та прибуватиме до Дніпра о 12:35.

Крім того, «Укрзалізниця» виділила близько 30 додаткових вагонів під групові дитячі перевезення у березні.

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