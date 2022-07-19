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    Події в Україні

    Окупанти знову вдарили по Краматорську: є жертви

    Рашисти обстріляли центр Краматорська - Окупанти знову вдарили по Краматорську: є жертви
    Рашисти обстріляли центр Краматорська
    фото: Олександр Гончаренко/Facebook

    На місці працюють рятувальники

    Російські загарбники продовжують обстрілювати Донеччину. Сьогодні рашисти вкотре акатували Краматорськ. Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко у Facebook.

    «Удар по центральній частині Краматорська. Є жертви», – йдеться в повідомленні.

    На місці працюють спеціалісти вибухотехнічних служб, рятувальники.

    Зазначимо, що сьогодні зранку Росія вдарила ракетами по заводах у Краматорську.

    Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару по Краматорську Донецької області 15 липня пошкоджено сім житлових будинків та два об'єкти інфраструктури.

    Також місто зазнало ракетного авіаудару 14 липня.

    До слова, триває 146-й день повномасштабної війни Росії проти України. Залишається високим рівень загрози ракетних ударів по всій території України. Українські захисники відбили всі спроби ворожого штурму на Донбасі та Харківщині.

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    Теги: росія окупанти війна Донеччина рятувальники Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти знову вдарили по Краматорську: є жертви