Окупанти знову вдарили по Краматорську: є жертви

Російські загарбники продовжують обстрілювати Донеччину. Сьогодні рашисти вкотре акатували Краматорськ. Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко у Facebook.

«Удар по центральній частині Краматорська. Є жертви», – йдеться в повідомленні.

На місці працюють спеціалісти вибухотехнічних служб, рятувальники.

Зазначимо, що сьогодні зранку Росія вдарила ракетами по заводах у Краматорську.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару по Краматорську Донецької області 15 липня пошкоджено сім житлових будинків та два об'єкти інфраструктури.

Також місто зазнало ракетного авіаудару 14 липня.

До слова, триває 146-й день повномасштабної війни Росії проти України. Залишається високим рівень загрози ракетних ударів по всій території України. Українські захисники відбили всі спроби ворожого штурму на Донбасі та Харківщині.

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