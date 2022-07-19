Окупанти знову вдарили по Краматорську: є жертви
На місці працюють рятувальники
Російські загарбники продовжують обстрілювати Донеччину. Сьогодні рашисти вкотре акатували Краматорськ. Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко у Facebook.
«Удар по центральній частині Краматорська. Є жертви», – йдеться в повідомленні.
На місці працюють спеціалісти вибухотехнічних служб, рятувальники.
Зазначимо, що сьогодні зранку Росія вдарила ракетами по заводах у Краматорську.
Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару по Краматорську Донецької області 15 липня пошкоджено сім житлових будинків та два об'єкти інфраструктури.
Також місто зазнало ракетного авіаудару 14 липня.
До слова, триває 146-й день повномасштабної війни Росії проти України. Залишається високим рівень загрози ракетних ударів по всій території України. Українські захисники відбили всі спроби ворожого штурму на Донбасі та Харківщині.