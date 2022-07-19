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    Події в Україні

    Росія вдарила ракетами по заводах у Краматорську

    Росія вдарила ракетами по заводах у Краматорську
    фото: ДСНС України у Донецькій області

    Рашисти нищать промисловість України

    Російські загарбники здійснила обстріл промислового району Краматорська. Про це у Facebook повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

    «Знову неспокійний ранок у Краматорську – ракетні удари по заводах. Нищать нашу промисловість», – написав він.

    Нагадаємо, 18 липня вранці рашисти обстріляли Краматорськ. Також 13 червня у Краматорську на Донеччині пролунали потужні вибухи. Тоді окупанти здійснили два удари. Також російські окупанти 7 липня вдарили ракетою по центру Краматорська. Раніше 3 липня російські війська обстріляли Краматорськ у Донецькій області. Також 3 липня вранці Росія обстріляла Краматорськ з реактивних систем залпового вогню «Смерч».

    Нагадаємо, триває 146-й день повномасштабної війни Росії проти України. Залишається високим рівень загрози ракетних ударів по всій території України. Українські захисники відбили всі спроби ворожого штурму на Донбасі та Харківщині.

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    Теги: росія окупанти війна Донеччина обстріл промисловість Україна окупація #stoprussia
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    Росія вдарила ракетами по заводах у Краматорську