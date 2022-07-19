Росія вдарила ракетами по заводах у Краматорську

Рашисти нищать промисловість України

Російські загарбники здійснила обстріл промислового району Краматорська. Про це у Facebook повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

«Знову неспокійний ранок у Краматорську – ракетні удари по заводах. Нищать нашу промисловість», – написав він.

Нагадаємо, 18 липня вранці рашисти обстріляли Краматорськ. Також 13 червня у Краматорську на Донеччині пролунали потужні вибухи. Тоді окупанти здійснили два удари. Також російські окупанти 7 липня вдарили ракетою по центру Краматорська. Раніше 3 липня російські війська обстріляли Краматорськ у Донецькій області. Також 3 липня вранці Росія обстріляла Краматорськ з реактивних систем залпового вогню «Смерч».

Нагадаємо, триває 146-й день повномасштабної війни Росії проти України. Залишається високим рівень загрози ракетних ударів по всій території України. Українські захисники відбили всі спроби ворожого штурму на Донбасі та Харківщині.



