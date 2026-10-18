«Турчинов мав діяти інакше». Нардеп пʼяти скликань розповів про план порятунку Криму

Стецьків: Можна було підняти те, що літало в повітрі, і просто розбомбити Верховну Раду Криму під приводом того, що її захопили терористи

Тарас Стецьків впевнений, що влада мала застосувати військову силу після захоплення Верховної Ради Криму 27 лютого 2014 року

Базова помилка виконувача обов'язків президента України Олександра Турчинова у 2014 році, яку згодом повторив Петро Порошенко, полягала у відмові прийняти виклик війни від Володимира Путіна. Про це в інтерв'ю розповів народний депутат п'яти склікань Тарас Стецьків, передає «Главком».

За словами політика, замість виконання вимог Конституції та закону про оборону керівництво держави вдалося до спроб домовитися із зовнішніми гравцями, проігнорувавши прямі законодавчі обов'язки.

Тарас Стецьків наголошує, що після захоплення Верховної Ради Криму 27 лютого 2014 року влада мала застосувати військову силу та провести контртерористичну операцію для фізичної ліквідації бойовиків:

«Як на твою країну нападають, у тебе є Конституція, закон про оборону, ти мав діяти як глава держави, а почав домовлятися. Тобі подзвонив Наришкін, подзвонив Обама... А ти зібрав РНБО 28 лютого і розіграв спектакль під назвою «вводити воєнний стан чи ні»».

Нардеп переконаний, що у військово-політичного керівництва були реальні варіанти дій для збереження контролю над півостровом:

«Можна було підняти те, що літало в повітрі, і просто розбомбити Верховну Раду Криму під приводом того, що її захопили терористи. Можна було ввести режим контртерористичної операції. Була спланована операція на 1 березня з висадки в Криму, але її скасували».

Стецьків зазначає, що рішуча відповідь не призвела б до масштабного вторгнення. Свідченням цього є те, що спочатку окупанти призначили референдум на 25 травня, і лише побачивши відсутність опору, перенесли його на 16 березня.

Як приклад ефективних дій політик навів зачистку Харківської ОДА:

«От вам шлях, як має діяти державна влада. Так треба було робити в Донецьку, у Луганську і в Криму. Те, що ми цього не зробили, у значній мірі призвело пізніше до прямого вторгнення Росії».

За словами Стецьківа, після прямого вторгнення російської армії наприкінці серпня 2014 року Петро Порошенко замість введення воєнного стану повторив підхід свого попередника:

«Він пішов на домовленості, на хитрування. Почав сподіватися на Захід і кулуарно домовлятися з Путіним через Медведчука».

Політик вважає, що відтермінування війни через підписання домовленостей не розв'язало проблему:

«Він не ліквідував причини війни, побоявся воювати з Путіним і переклав війну на наступного президента. Він вигравав час не для України, а для себе. І тому я стверджую, що це помилка, яка межує зі злочином».

Раніше президент США Дональд Трамп назвав Крим найціннішою частиною України та поклав відповідальність за втрату півострова на колишнього американського президента Барака Обаму. Водночас він заявив, що особисті відносини Володимира Зеленського та Володимира Путіна ускладнюють можливість досягнення мирної домовленості.