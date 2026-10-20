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Падіння БпЛА в Деснянському районі: поблизу Північного мосту горять гаражі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Падіння БпЛА в Деснянському районі: поблизу Північного мосту горять гаражі
Задимлення в районі Північного мосту після атаки дрона
скриншот відео

Інформація щодо потерпілих з'ясовується

У Деснянському районі столиці зафіксовано влучання ворожого безпілотника на відкритій території біля зеленої зони. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

«У Деснянському районі влучання БпЛА на відкритій території біля зеленої зони. Екстрені служби прямують на місце», – зазначив Кличко.

У КМДА повідомили, що Північний міст не зазнав ударів, водночас рух мостом може бути ускладненим. 

«Це пов'язано з необхідністю документування правоохоронцями наслідків атаки поблизу штучної споруди. Також можливі відхилення від графіку руху громадського транспорту, який курсує мостом», – йдеться у повідомленні.

Місцеві пабліки також повідомляють, що внаслідок падіння уламків виникло загоряння в гаражному кооперативі неподалік Північного мосту. Сам міст не ушкоджений, проте в районі спостерігається задимлення.

На місце події прибувають відповідні служби для уточнення обставин та ліквідації наслідків атаки. Інформація щодо потерпілих з'ясовується.

Нагадаємо, 20 жовтня, під час вже дев'ятої за добу повітряної тривоги, столиця знову опинилася під ударом ворожих безпілотників. У місті зафіксовано влучання в медичний заклад та падіння уламків у кількох районах. Зокрема, у Соломʼянському районі ворожий БпЛА влучив у верхній поверх будівлі медзакладу, спричинивши часткове руйнування даху.

Крім того, у Голосіївському районі столиці зафіксовано падіння уламків на відкритій території неподалік від житлових будинків. У Голосіївському районі столиці також зафіксовано влучання уламків ворожого безпілотника в будівлю медичного закладу. 

Теги: Київ обстріл міст

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