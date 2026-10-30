Рух авто обмежений, люди йдуть пішки: ситуація на Південному мосту після обіцянки відкриття

У вечірню годину пік мешканці столиці витрачають до півтори години, щоб дістатися з одного берега Дніпра на інший

У Києві через обмеження автомобільного руху Південним мостом містяни змушені долати переправу пішки або на електросамокатах. Станом на 17:45 рух транспорту з правого берега на лівий, який обіцяли відновити, залишався обмеженим. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на кореспондентку «Еспресо».

За словами журналістки, на момент її включення мостом рухалися лише легкові автомобілі в напрямку з лівого берега на правий. Водночас у протилежному напрямку автомобільний рух не відновився.

Через транспортні обмеження частина киян вирішила переходити Південний міст пішки. Особливо складною ситуація стала у вечірню годину пік, коли мешканці столиці поверталися з роботи додому. За словами людей, які долають переправу пішки, дорога займає від 40 хвилин до години, а в окремих випадках – до півтори години.

Деякі містяни намагаються скоротити час у дорозі за допомогою електросамокатів. Зокрема, люди телефонують знайомим і просять приїхати на самокатах із лівого берега, щоб допомогти їм швидше дістатися додому.

Водночас кількість доступних електросамокатів поблизу мосту обмежена. За спостереженнями кореспондентки, транспорт швидко розбирають, оскільки попит на нього зріс.

Ті, кому вдалося скористатися електросамокатом, можуть подолати переправу приблизно за 12 хвилин. Натомість пішоходам доводиться витрачати на дорогу значно більше часу. Станом на 17:45 обіцяного відновлення автомобільного руху з правого берега на лівий кореспондентка не зафіксувала.

Нагадаємо, 30 жовтня у Києві частково відновили рух Південним мостом. За словами мера столиці Віталія Кличка, зранку відкрили одну смугу з лівого берега на правий для автомобілів вагою до 10 тонн. Рух у зворотному напрямку планували відновити з 17:00. Рішення ухвалили за результатами технічного обстеження мосту та експертизи Національного інституту розвитку інфраструктури. Наразі фахівці розробляють рішення для ремонту конструкцій, пошкоджених унаслідок російських ударів, зокрема елементів, пов'язаних із роботою метрополітену.