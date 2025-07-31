Ігнат пояснив, чому складно збивати ракети «Іскандер-К»

Ракета «Іскандер-К» притискається низько до землі й стає мало помітною для нашої протиповітряної оборони

Часу на виявлення «Іскандера» дуже мало

Російські окупанти запускають ракети «Іскандер-К» на наднизькій висоті. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, передає «Главком».

«Треба розуміти, що усі ракети є небезпечними. Є ракети, які збиваються з більшим показником ефективності, якісь – з меншим. Сьогодні Київ атакували крилатими ракетами наземного базування «Іскандер-К». Також одні з найпопулярніших ракет, якими обстрілює Росія, це Х-101 та «Калібри». По класу це однакові ракети, але є особливості щодо їх збиття», – сказав він.

Зазначається, що особливість «Іскандера-К» полягає в тому, що ця ракета не менш небезпечна за балістичну ракета «Іскандер-М» тому, що час підльоту невеликий.

«Тобто часу на виявлення та реагування доволі мало... Ще одна особливість, яку використовують росіяни, - наднизькі висоти та рельєф місцевості. Ракета притискається низько до землі й стає мало помітною для нашої протиповітряної оборони. Таким чином противник застосовує ці ракети не вперше. І сьогодні лише три з 8 вдалося уразити», – додав Ігнат.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Масована комбінована атака росіян цієї ночі забрала життя щонайменше восьми людей, кількість постраждалих зросла до 135.