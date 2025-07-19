Соратник Фаріон: Російською на фронті не говорять

Юрій Сиротюк: «На фронті говорять двома мовами. Це або українська, або суржик…»

Українські захисники, особливо на лінії бойового зіткнення, не розмовляють російською мовою, адже це може бути банально небезпечним для їхнього життя та здоров'я. Про це «Главкому» розповів сержант П’ятої штурмової бригади, заступник голови ВО «Свобода», соратник мовознавиці Ірини Фаріон Юрій Сиротюк.

Військовий наголосив, що від мови, якою спілкуються бійці, буквально залежить їхня безпека. «Ну не буде ж він в окопі чи у посадці говорити окупаційною мовою», – наголошує представник 5 ОШБр, оскільки, за його словами, українського воїна можуть переплутати з представником ЗС РФ.

За його словами, на передовій вже відпрацювався рефлекс на мову ворога – у той бік відкривається стрілянина. «У тебе немає часу розбиратися, хто там балакає – ворог чи російськомовний патріот. Тож якщо хтось стверджує, що в армії говорять російською, знайте: це – брехня», – наголосив він.

Ірина Фаріон виступає під час мітингу на захист української мови УНІАН

Окрім того, акцентував Юрій Сиротюк, поза окопами російська також не допускається й ті, хто не може розмовляти чистою українською, говорять суржиком, тобто на суміші двох мов.

«Тому мені дивно було бачити брутальні вислови на адресу Фаріон з боку частини військових, яким не подобалася її позиція щодо мови», – наголошує представник ВО «Свобода».

Нагадаємо, 19 липня – роковини убивства Ірини Фаріон. З 1991 року і до 2023-го Фаріон викладала на кафедрі української мови Національного університету «Львівська політехніка». Була звільнена з вишу наприкінці 2023 року, але вже у 2024-му поновлена рішенням суду.

Ірина Фаріон вела декілька культурологічних проєктів. Зокрема, «Велич особистості» (2013-2019), який виходив на парламентському телеканалі «Рада». А також – «Ген українців» (2019-2024) на львівському телеканалі «НТА». Була авторкою двох YouTube-каналів (Iryna Farion та Студія Фаріон), де вела проєкти «ПротиАнглізм», «ПолітОгляд» та «Курси з культури української мови».

З 2006 року була депутаткою Львівської облради та регулярно балотувалася до Верховної Ради. До парламенту пройшла у 2012 році. Була депутаткою Верховної Ради сьомого скликання у 2012–2014 роках від партії ВО «Свобода».

Мовознавиця Ірина Фаріон наголошувала, що розмовляти українською мовою у війську мають усі, адже це питання дисципліни.

Фаріон неодноразово закликала українських військовослужбовців не розмовляти мовою країни-агресорки, адже саме російська мова «основною мотивацією Путіна розв’язати війну з Україною».

Наприкінці липня 2024 року за підозрою у вбивстві Ірини Фаріон було затримано 18-річного підозрюваного В'ячеслава Зінченка. Його злочин, за яким порушена кримінальна справа, кваліфіковано як «умисне вбивство у зв'язку з виконанням особою громадського обов'язку з мотивів національної нетерпимості». Суд над Зінченком триває дотепер.