Уночі РФ вдарила по Україні безпілотниками та ракетою: скільки цілей знешкодила ППО

5 серпня Лозова пережила наймасованішу атаку з початку війни

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито 29 ворожих БпЛА

У ніч на 5 серпня окупанти атакували Україну 46-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 29 ворожих БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни.

Авіаційні втрати ворога на 5 серпня 2025 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано влучання 17 БпЛА на східному напрямку, однієї балістичної ракети, а також падіння збитих (уламки) у трьох локаціях на південному та північно-східному напрямках.

Нагадаємо, 5 серпня місто Лозова Харківської області пережило наймасованішу атаку з початку війни. Внаслідок чого є загиблий та поранені. Пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор.

До слова, російські терористи здійснили чергову атаку дронів на Запоріжжя. Внаслідок удару дві людини отримали поранення. Федоров повідомив, що російський FPV-дрон ударив по Біленькому. Поранено 43-річну жінку та 49-річного чоловіка.

Також у ніч на 5 серпня на Одещині пролунав потужний вибух.