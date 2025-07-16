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Окупанти атакували Одещину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Окупанти атакували Одещину
Ворог продовжує здійснювати терористичні акти проти мирного населення нашої країни
фото: glavcom.ua

На Одещині «шахеди» уразили інфраструктурний об'єкт 

У ніч на 16 липня ворог здійснив атаку дронами-камікадзе типу «шахед» на Ізмаїльський район Одещини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеву РДА.

«У результаті повітряного нападу було уражено інфраструктурний об'єкт на території району. Виникла пожежа, ДСНС бореться з вогнем», – йдеться в повідомленні.

Постраждалих внаслідок атаки, поки, немає. Ворог продовжує здійснювати терористичні акти проти мирного населення нашої країни.

Нагадаємо, у ніч на 16 липня російська окупаційна армія атакувала Кривий Ріг балістичною ракетою та «шахедами». Росія запустила на місто балістичну ракету та 28 «шахедів». Внаслідок атаки зруйновано промислове підприємство, персонал перебував у сховищах. Є постраждалий – 17-річний хлопець отримав поранення у черевну порожнину. Тяжкий, зараз лікарі борються за його життя.

Також російська окупаційна армія в черговий раз вдарила «шахедами» по Харкову.

Крім того, російські терористи атакували «шахедами» Вінницю. У місті є постраждалі. Внаслідок ворожої атаки у Вінниці є влучання в обʼєкти цивільної інфраструктури. На місці події працюють всі профільні служби.

Окупантв атакували «шахедами» Краматорськ у Донецькій області.

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Теги: дрон Одеса окупанти війна

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