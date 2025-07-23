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Перша втрата Mirage-2000: Повітряні сили розкрили подробиці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Перша втрата Mirage-2000: Повітряні сили розкрили подробиці
Україна втратила винищувач Mirage-2000
фото: Міноборони

Ігнат зауважив, що літак врятувати було неможливо

В Україні 22 липня розбився винищувач Mirage-2000. Пілот встиг катапультуватися та скерував літак так, щоб уникнути падіння в житловому районі. Про це повідомляє керівник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає «Главком».

«Пілот Mirage-2000 грамотно спрацював у кризовій ситуації, літак врятувати уже було неможливо, втім льотчик зробив усе, аби спрямувати борт у безпечне місце, подалі від населеного пункту! Прохання до медіа та профільних експертів не вдаватися до передчасних висновків. Із технікою у небі таке трапляється, причини з’ясують. Подібні події не є рідкістю в світовій практиці. Головне – живий-здоровий, і без наслідків на землі! Тримаймо стрій!», – йдеться у дописі.

Mirage 2000 – це французький багатоцільовий винищувач, який у 1970-х роках розробила фірма Dassault Aviation, основний бойовий літак військово-повітряних сил Франції наприкінці XX – на початку XXI століття. Перший політ зафіксовано в 1978 році (на рік пізніше за МіГ-29), прийнятий на озброєння у Франції у 1984-му. Крім того, є на озброєнні армій Греції, Єгипту, ОАЕ, Індії, Перу та Тайваню. Раніше операторами Mirage були ще й Бразилія та Катар. Mirage використовували під час бойових дій у Боснії, Афганістані, Сирії, Лівії та інші.

Нагадаємо, увечері 22 липня під час виконання польотного завдання на винищувачі Mirage-2000, сталася відмова авіаційної техніки. «Далі діяв грамотно, як належить у кризових ситуаціях, і успішно катапультувався. Пошуково-рятувальна команда знайшла льотчика, стан стабільний. На землі – без постраждалих», – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

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Теги: війна винищувач Юрій Ігнат Повітряні сили ЗСУ

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